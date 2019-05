Fem Manresa demana deixar enrere els governs «grisos» que hi ha hagut des del 79

«Es parlarà de vida» va ser el lema de l'acte central que Fem Manresa va celebrar ahir al teatre Conservatori de Manresa. Va omplir la platea. I es va parlar de vida i també de colors. «Manresa no és grisa de per se», va afirmar la cap de llista i candidata a l'alcaldia, Roser Alegre, d'entrada. El que ha estat gris, va continuar dient , són els governs que ha tingut la ciutat des del 1979, i «s'ha encomanat. Sempre han estat els mateixos i ells són els responsables d'haver convertit Manresa en una ciutat mediocre». Per això, va assegurar, cal «polítiques de colors, amb el lila al centre. I només ho podem fer nosaltres».

Fem Manresa és la candidatura de la CUP, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) i Som Alternativa. Ahir es va proclamar com un projecte guanyador, que il·lusiona, amb vocació de govern i com l'única opció real de fer virar l'Ajuntament cap a l'esquerra i fer de Manresa una ciutat «amb vida i moviment».

Alegre va manifestar que l'Ajuntament governa i «mira d'esquena les necessitats reals de les manresanes». En canvi, «nosaltres combatrem a qui ens vol submises i obedients, a la banca que desnona, a l'educació que segrega i al masclisme que ens mata». També va enviar un en-càrrec a qui titlla les seves propostes d'irrealitzables: «Ja sabem lluitar a contracorrent».



Eixos programàtics



Els encarregats de fer un esbós del programa van ser els candidats Gemma Boix, Jordi Trapé i Ricard Ribera, números 2, 3 i 4 de la llista. «Cal un ajuntament valent que es tregui la son de les orelles i situï les persones a la centralitat». Van parlar d'habitatges socials, de convertir el Centre Hospitalari en una residència, de fer una decidida política de memòria històrica, de municipalitzar serveis i de fer Manresa des del feminisme. Amb una premissa: «La nostra única obediència possible és a les manresanes. Som els qui ens enfrontem constantment a la cultura de la derrota. Fem Manresa i ho volem tot».

A l'acte també hi va intervenir el diputat de la CUP Carles Riera. Va fer una crida a votar l'esquerra transformadora i independentista perquè la «CUP ha de liderar una nova onada de desobediència civil i institucional i enderrocar el règim del 78». Segons va dir Riera, que va aparèixer a l'escenari amb el puny alçat, l'actual situació és de bloqueig i de paràlisi. «Junts per Catalunya i Esquer-ra Republicana han triat una via que no porta enlloc» i que només busca conservar l'autonomia. En canvi, «la repressió continua. Cada dia es reprimeix la protesta i es trepitgen els drets».

Riera també va dir que els «excel·lents» resultats de la CUP el 2015 van fer que les coses comencessin a canviar, i que fruit d'aquests canvis va arribar l'1-O i el 3-O. «Per això necessitem una esquerra independentista forta, perquè és el primer pas imprescindible perquè les coses tornin a canviar». També als ajuntaments, perquè «som l'única garantia de municipis feministes, murs contra el canvi climàtic, per aturar el feixisme, per redistribuir la riquesa i garantir la justícia social començant per l'habitatge. Per tornar a tenir ciutats radicalment democràtiques».

Era previst que el president d'EUiA i diputat electe per Esquerra, Joan Josep Nuet, fos ahir a Manresa, però un malentès amb les agendes no ho va fer possible. Ahir pràcticament a la mateixa hora estava també anunciada la seva presència a la presentació de la candidata d'ERC a l'alcaldia de Valls.

La va substituir la presidenta de la Fundació l'Alternativa, Adelina Escandell. Va demanar una ofensiva de l'esquerra transformadora per aturar «conservadors i liberals», i va lloar la «valentia» de la gent de Fem Manresa per crear una candidatura nova amb diferents actors per aconseguir «objectius comuns».

Entre intervenció i intervenció també hi va haver temps per a la música en directe amb Neus Vila i Marc Estiarte. Al final de l'acte els candidats de Fem Manresa van sortir a l'escenari.