«El PSC ha tornat perquè Moià és capital de comarca i hi hem de ser»

Susana Tapia va ser escollida poc abans de Setmana Santa per la secció local del PSC a Moià per encapçalar la candidatura socialista de cara a les eleccions municipals del 26 de maig. El partit, que va estar absent el 2015, es torna a presentar vuit anys després de la desfeta del 2011, en què no va obtenir representació, i amb aspiracions de millorar aquells resultats, entre altres coses, aprofitant l'embranzida que va tenir el PSC al poble en els comicis del 28 d'abril.

S'estrena en el món de la política, i ho fa com a candidata. Com es va decidir a fer un pas com aquest?

És un gran repte, i encara em costa de creure que n'hagi estat capaç, però tinc un gran equip al darrere que ha dipositat la seva confiança en mi, i això m'ha motivat. Tothom va estar d'acord que la candidata fos jo. Em faria il·lusió ser regidora i involucrar-me en la vida del poble.

Regidora, o alcaldessa. Que d'entrada ja no considera aquesta segona opció?

És tan difícil que tinc coll avall que no ho seré, i encara més en un poble com Moià, on la majoria dels votants són independentistes.

En aquest sentit, el PSC a Moià no té competència. No ho veu com una oportunitat per arreplegar el vot del bloc no independentista?

El 28 d'abril, a Moià, els partits no independentistes van sumar més d'un miler de vots, i també és cert que el PSC està en alça i això ens pot beneficiar, però no serà gens fàcil.

A què aspira, doncs, el PSC?

A tenir representació. De no haver obtingut cap regidor el 2011 a aconseguir-ne un parell, ja seria tot un èxit.

El 2015 el PSC no es va presentar. Per què?

El 2015 vam decidir fer un pas enrere i ara en volem fer dos endavant. Veníem dels comicis anteriors, els del 2011, en què no ens esperàvem quedar fora de l'Ajuntament sense cap regidor. Va ser una decepció bastant general dins del partit i vam decidir no fer llista. Hi hauria hagut gent, tot i que costa trobar algú que es posi al davant.

Què ha canviat en aquest temps que us faci pensar que els resultats ara poden anar millor?

Moià és capital de comarca i el PSC hi ha de ser. Aquí hi ha espai per a gent no independentista, que també han de tenir la seva opció de vot. Com a secció local, som pràcticament els mateixos, però ha passat el temps, les circumstàncies han canviat, i crec que això ens pot jugar a favor. Si pensés que no ha de ser així, no m'hauria presentat. També penso que estem en un moment en què, tot i tractar-se d'unes eleccions locals on sovint es vota el candidat, ara també es vota molt segons la ideologia dels partits. I en aquest aspecte això també ens pot anar a favor. Tenim espai, però insisteixo que tot i així serà difícil obtenir uns grans resultats.

Enric Terencio, que era el cap de llista el 2011, no va fer un bon resultat, però el partit compta amb ell com a número dos...

Totalment, m'ajuda en tot. És la meva mà dreta. També el número tres, Rafael Manzanera, que és metge i una persona molt ben preparada i vinculada al poble, i la número quatre, Núria Rojas, ja té experiència després que va ser regidora fa uns anys. Tots fem un bon equip.

Vostè no té experiència política i no ha estat vinculada al teixit associatiu. Considera que se la coneix prou al poble?

No he tingut gaires vincles amb entitats i associacions, i com que no tinc fills, tampoc amb l'AMPA, però la gent em coneix de la fàbrica i del meu lligam amb el PSC. Entre altres coses, quan hi ha eleccions, sempre estic al col·legi electoral. A més, fa anys que visc al poble, i per la meva situació personal, ara puc fer més vida social al carrer, com havia fet temps enrere.

Nota un cert desgast del govern actual?

No veig que ERC estigui gaire desgastada. En alguns aspectes com l'econòmic, han fet bona feina i això els va a favor.

El PSC torna amb un Ajuntament molt més sanejat del que estava fa vuit anys. És hora de fer més inversions?

S'ha de contenir el dèficit, però s'ha d'actuar. Hem dissenyat el programa en aquesta direcció, i per caviar coses.

Què vol canviar, el PSC?

Per exemple, és prioritari que hi hagi Policia Local les 24 hores del dia, perquè ara a la nit no n'hi ha, i en una població com Moià això no és normal per més que també hi hagi Mossos. Cal més vigilància. També volem saber què s'ha de fer amb el pàrquing de sota el CAP, on hi ha tres pisos inutilitzats que convindria desencallar per afavorir la mobilitat a la resta del poble.

El PSC, què proposa per al jovent i la gent gran?

Volem desenvolupar una brigada jove, pensada per a persones que per exemple estudien jardineria, fusteria o altres oficis vinculats a la formació professional, i fer-los un contracte de pràctiques. D'aquesta manera ells aprenen, i descarreguem de feina la brigada municipal. També volem crear una regidoria pròpia per a la tercera edat i buscar com motivar la gent gran a fer activitats o feines que els mantinguin ocupats i en benefici del poble.

Darrerament hi ha hagut demandes dels empresaris per urbanitzar i desenvolupar els polígons. Quin model vol el PSC?

Als polígons hi ha molt espai, però estan molt buits i s'han de desenvolupar, començant per urbanitzar-los i augmentant-hi la vigilància i la seguretat.

S'ha municipalitzat el servei de recollida d'escombraries. Com ho veu el PSC?

El proper pas és implementar la recollida porta a porta, perquè ens ajudaria a augmentar els nivells de reciclatge. No ha de ser fàcil, però si està funcionant bé en altres municipis de la comarca i de fora i d'unes característiques semblants a Moià, aquí també ho podem fer.

Quant a equipaments, el municipi està ben cobert?

Volem crear pistes esportives en espais lliures i oberts. A més, el gimnàs està tancat, i Moià necessita un gimnàs municipal.

En l'àmbit social, cap on ha d'avançar el municipi?

Hi ha d'haver una col·laboració més estreta entre l'Ajuntament, el Consell Comarcal i altres institucions. Per exemple, és necessari millorar el servei de pediatria del CAP, perquè falten professionals, o incrementar les aportacions de les administracions a l'escola bressol per compensar la part que assumeixen les famílies, entre altres coses.

Ara que el Moianès és comarca, Moià està fent prou bé el seu paper de capital?

Moià sempre ha estat un pol d'atracció, però s'hauria de potenciar més, per exemple, comercialment. Difícilment podem fer més carrers de vianants, però el comerç es pot fomentar amb més ofertes i limitant, en la mesura que es pugui, les grans superfícies. Altres qüestions vinculades amb el paper que ha de tenir Moià, ara i en el futur, s'haurien de decidir entre tots. Per això, el PSC som partidaris d'implementar el model de pressupostos participatius un cop l'any com ja estan fent altres municipis. Seria una manera de fomentar la participació ciutadana i als partits ens donaria una bona idea de cap on volen els veïns que s'orienti el seu poble.