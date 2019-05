Ramon Camps vol ser l'alternativa dels hereus de CDC i la CUP a Berga

Ramon Camps, l'aspirant a l'alcaldia de Berga d'ERC, es postula com el vot útil en aquests comicis municipals del 26 de maig a Berga. Els republicans van aplegar una setantena de persones en l'acte central de la campanya a la plaça Viladomat, ahir a la tarda.

Ramon Camps va demanar el vot jugant amb el lema de la seva campanya electoral: «Més Esquerra vol dir més Berga. L'hem posat perquè entenem que nosaltres podem aportar una cosa a la ciutat que els altres no poden aportar». L'alcaldable republicà va afirmar que «creiem que som una alternativa als que venen d'un projecte que ens va portar al deute que tenim» en un referència implícita a la candidatura de Junts per Berga (que no va esmentar pel nom), hereus de CDC, partit que va ser hegemònic a la ciutat i on va governar del 1983 al 1987, del 1991 al 1999 i del 2007 al 2015. «Creiem que podem gestionar [l'Ajuntament] d'una manera responsable». A més, Esquerra també es postula com «una alternativa d'aquells que sembla que no tenen un projecte futur per a la ciutat» en una altra referència implícita en aquest cas a l'actual govern de la CUP.

Camps va assegurar que Esquerra pot aportar al govern de Berga «responsabilitat i projectes» motius que fan que la llista que lidera sigui «la millor opció» va assegurar. L'alcaldable d'Esquerra va mostrar-se crític amb l'actual executiu cupaire quan va fer balanç de la gestió de govern en aquest mandat. «El que hem vist en aquest quatre anys no ens ha acabat d'agradar». La reducció del deute del 40% de la CUP «és una obligació i tots els equips de govern que haguessin entrat a l'Ajuntament haurien hagut de fer-ho», va dir Camps. Pel que fa a la posada en servei de l'institut Serra de Noet, el republicà va dir que es tractava d'un projecte que «tenia 10 anys d'endarreriments i la Generalitat estava pendent de construir quan l'Ajuntament hagués fet la seva feina, que era portar els serveis a lloc. Hem trigat quatre anys per aconseguir això. Em sembla que es podria haver fet molt millor». També va referir-se a l'acord perquè la Generalitat assumeixi l'hospital assolit en aquest mandat. «No s'ha fet abans» perquè el Govern català «no volia fer-ho. I ara, amb un departament de Salut governat per Esquerra, s'ha fet»

L'alcaldable va repassar els eixos del seu programa com la reivindicació de Berga com a capital de la cultura popular i tradicional catalana, va posar l'accent en la participació ciutadana per decidir els grans projectes de ciutat com la ubicació de l'estació d'autobusos que ERC vol a la Rasa dels Molins.

Camps va demanar el vot per ERC i va destacar la feina que ha fet la llista. «Quan em voteu a mi voteu la tota la llista, que som 22 persones que hi hem posat molta feina, moltes ganes i gent que no és a la llista. Això és un projecte, unes ganes de canviar la ciutat, és una manera de veure la ciutat diferent».

A l'acte central d'ERC de Berga hi van intervenir Quim Espelt, el candidat del partit a l'alcaldia de Vilada, Raquel Sala, la candidata de Montclar i alcaldessa en funcions d'aquest municipi, i Jordi Bacardit, candidat dels republicans a les europees.