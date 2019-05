«De tapes amb l'alcalde» per parlar sobre el futur de Manresa

«De tapes amb l'alcalde». Aquest serà el següent acte de campanya de Junts per Manresa, que se celebrarà el divendres 17 de maig a les 19:30 h a l'espai Degustació del Mercat de Puigmercadal. La idea principal és generar un ambient adient perquè els assistents puguin conversar amb el Valentí Junyent i amb la resta de l'equip de Junts per Manresa, i puguin parlar sobre el present i el futur de la ciutat. L'acte és també una ocasió per posar en valor l'espai de Degustació del Puigmercadal i per reivindicar el conjunt del mercat i del barri.

«De tapes amb l'alcalde» forma part de les més de 50 activitats previstes que està fent Junts per Manresa en aquesta campanya electoral per explicar a tots els manresans i manresanes el seu projecte de ciutat. La candidatura, que lidera Junyent, fa mesos que pren nota de les principals preocupacions dels veïns, dels barris, de les associacions i les empreses de la ciutat. Aquest acte, doncs, servirà per continuar escoltant i atenent les inquietuds de la societat.