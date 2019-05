«Volem dignificar les classes populars»

Basharat Changue Canalejo va ser escollida en assemblea com a cap de llista de Capgirem Moià-CUP per a les eleccions del 26 de maig a la capital del Moianès, on aquesta formació es presenta per primer cop.

Com a assemblea local la CUP de Moià ja té història. Com és que no s'ha decidit fins ara a presentar una candidatura?

En les convocatòries anteriors es va desestimar per qüestions logístiques i perquè no hi havia la disponibilitat ni el gruix de gent suficient per mantenir el projecte i la candidatura a llarg termini. Però han passat els anys i hem anat creixent.

Amb quines expectatives?

El principal objectiu és obtenir representació al ple, i ajudar a trencar la majoria absoluta que hi ha ara. Com més diversitat ideològica i política hi hagi, millor, perquè obliga a arribar a acords, debatre, consensuar, i fa que la ciutadania estigui el màxim de representada possible. Considerem que aquesta diversitat ha de ser dintre uns límits racionals en què no hi caben posicions feixistes ni ultradretanes.

La CUP pot fer forat entre dos partits molt hegemònics i de caire independentista que ja hi ha a Moià, o això té poc a veure amb les municipals?

Sí, perquè ens sembla que l'esquerra independentista no està representada en cap cas amb la resta de forces.

Si la CUP arriba a governar, hi haurà grans canvis?

Apostem per un canvi de model de gestió que dignifiqui la vida de les classes populars. Fins ara l'imperatiu ha estat pal·liar la situació crítica que tenia aquest Ajuntament en l'àmbit econòmic. D'acord que era una situació excepcional i prioritària, però ha fet que determinades àrees hagin quedat desateses i que hi hagi moltes carències en l'àmbit social que cal revertir.

Per exemple?

En seguretat, falten bombers i agents forestals. En l'àmbit sanitari, tot i que no és una competència directa de l'Ajuntament, no s'ha fet prou pressió per aconseguir una bona cobertura del servei. També hi ha deficiències quant a transport públic, tot i que fa un parell d'anys es van fer algunes millores. I els serveis socials també estan sota mínims perquè la competència està relegada al Consell Comarcal. Econòmicament pot ser interessant mancomunar l'atenció en serveis socials, però va en detriment de les competències del poble.

S'ha fet un gran esforç per eixugar el deute. És el moment de començar a invertir?

Sí, i una de les nostres apostes és la participació ciutadana i que sigui el poble qui decideixi les prioritats a l'hora d'invertir amb uns pressupostos participatius. Encara estem molt marcats pel retorn del deute, però potser caldria qüestionar la legitimitat d'aquest deute. No es tracta de pagar per pagar, sinó de veure si part d'aquest deute s'hauria de reclamar d'alguna altra manera. S'ha fet bona feina des de l'Ajuntament en aquest sentit, però s'ha pagat sense mirar.

S'han municipalitzat serveis com la recollida d'escombraries. En calen més?

Com que no coneixem els detalls de la nova gestió no podem dir que sigui una municipalització real i efectiva. Apostem per un model de recollida porta a porta, que seria perfectament exportable a Moià. També tenim municipalitzat el servei d'aigua, però amb una tarifació bastant estàndard, de manera que una persona que viu sola paga el mateix que una família de cinc, i això s'hauria de revisar. També caldria municipalitzar el servei funerari com a projecte a llarg termini.

La depuradora que tant reivindicava la CUP arriba tard?

És necessària i ajudarà, però neix curta. Tenim un escorxador que gasta un terç de l'aigua que es consumeix a Moià, no sabem quina quantitat d'aigua tenen els aqüífers ni per a quant de temps... Hi ha problemàtiques associades a aquesta qüestió que no s'han tingut en compte, o com a mínim no s'estan fent públiques.

Com planteja la CUP el creixement del poble?

Apostem per un urbanisme de contenció perquè Moià té un territori i uns recursos limitats. La planificació de l'any 84 proposa un model massa expansiu, que no s'ha complert i ja no és vàlid. Cal un nou POUM, i s'hi està treballant, però una vegada més no tenim accés al seu expedient sencer, tot i haver-lo sol·licitat. En l'àmbit industrial apostem no només per una indústria de serveis com hi ha ara, sinó que voldríem potenciar altres models de negoci, com ara la cultura. També tenim una xarxa de petit comerç que necessita ser potenciada, valorada, cuidada i respectada.

Hi ha prou equipaments?

En absolut. Es va adquirir la finca de les Faixes, però també tenim la fàbrica del Comadran, de propietat municipal, que cau a trossos. Sí que necessita una reforma milionària però hi ha recursos per buscar, i és gravíssim que es deixi morir quan és un lloc històric i amb un pes social i emocional molt important.

A banda de la qüestió patrimonial, quines necessitats d'equipaments hi ha?

El CAP ja va néixer petit, i tenim una mancança important d'espais polivalents per al teixit associatiu. Tenim l'escola de dansa ubicada en un espai municipal polivalent, que està molt bé, però això limita l'ús d'aquest espai per a altres entitats, i tenim un edifici municipal on hi havia el gimnàs que va tancar de sobte i encara no sabem què va passar... Hi ha una manca alarmant d'espais municipals.