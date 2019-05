«Continuarem treballant per l'expansió econòmica de la ciutat»

David Rodríguez, alcaldable de Solsona per ERC | Martí Pons/Arxiu Particular

ERC de Solsona assegura que presenta un projecte ambiciós per a la ciutat, on els regidors hauran de treballar per a cobrir tots els àmbits locals. David Rodríguez considera que la ciutat està en via d'expansió econòmica i cultural.

Com ha viscut aquests anys de legislatura com a alcalde d'una capital ,i a més, marcats per una forta reivindicació política a escala nacional?

Han estat uns anys marcats per moltes coses, i no només per la política local sinó per la situació política a escala nacional. També he hagut de compaginar les tasques d'alcaldia amb les de diputat al Parlament, que personalment han suposat més responsabilitat i un sacrifici important, però que al mateix han estat uns anys emocionants i apassionants i podria dir que n'estic molt content, especialment amb les tasques dutes a terme a l'ajuntament, perquè hem aconseguit trencar amb una inèrcia negativa econòmica que tenia la ciutat, i les propostes que teníem a mitjà i curt termini les hem pogut realitzar i han donat els seus fruits. En aquest sentit, hem pogut inaugurar, entre el període de les legislatures 2011-2015 i 2015-2019, la Biblioteca Municipal, que ha estat un gran encert per a la ciutat, ja que actualment funciona amb molt bon rendiment.

Només la biblioteca?

No, també molts altres projectes, com per exemple la creació del Casal Cívic, que en la darrera campa-nya electoral va ser molt criticada però que a hores d'ara funciona molt bé i ningú discuteix que aquest equipament és molt necessari per a la ciutat i que se'n fa un ús constant. A més, aquest projecte va ser el compliment d'una de les demandes del col·lectiu de la gent gran, i n'estem molt orgullosos.

Tornant una mica enrere, comentava que ha hagut de compaginar dos càrrecs, el de diputat i el d'alcalde. Hi ha gent que critica que potser no ha estat prou temps a l'ajuntament...

Entenc que l'oposició fa el seu paper i critica aquest fet. Però també estaria bé que diguessin tota la veritat i que parlessin amb les entitats de Solsona o alguns col·lectius, que els respondrien que pel fet d'estar present al Parlament alguns dels aspectes de la ciutat han pogut millorar, ja que he pogut fer pressió i he aconseguit demandes de la població que segurament, si no hagués estat al Parlament, no haurien pogut ser possibles. Per tant, no vol dir que jo hagi fet menys feina, i pel que fa als regidors, han hagut d'assumir una gran tasca, i això han permès que cap aspecte que fos necessari per a la ciutat, sigui de l'àmbit que sigui, hagi quedat abandonat. I si han de parlar de la meva compatibilitat amb els dos càrrecs, podria dir que ha estat una gran tasca i un sacrifici molt gran i, a més, es pot veure amb la quantitat de feina que s'ha fet i que ningú pot negar.

Per tant, podríem dir que aquest fet ha estat un dels motius pels quals ha decidit tornar-se a presentar, després que l'any 2017 digués que repetiria?

Vaig dir que no em presentava abans que passessin uns fets tan importants com el referèndum de l'1 d'octubre. En aquells moments previs vaig considerar que potser, després d'estar més de 8 anys al capdavant, podia estar bé per al partit trobar un relleu i que aquest anés creixent amb més lideratges dins la formació. El que va passar és que quan van passar els fets de l'1 d'octubre em vaig adonar que no podia plegar de la política i encara menys deixant companys de partit a la presó o a l'exili. Llavors, vaig pensar que potser era bo que, si em mantenia a la política, algú fos l'alcalde i un altre diputat. Però com que no hi va haver ningú que estigués disposat a anar al davant, vaig decidir que no volia continuar amb el sacrifici de dos càrrecs i vaig decidir quedar-me a la política local.

I com definiria el projecte i l'equip que es presenta enguany?

Puc dir i assegurar que som una formació que tenim cura dels detalls i vetllem perquè la ciutat estigui embellida amb projectes com el de les Viles Florides, que han ajudat que Solsona es vegi més bonica i endreçada, o l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Per tant, podríem dir que han estat uns anys de canvi i d'expansió de la ciutat?

Òbviament. Per exemple, amb la creació del servei Connectem de l'Agència de Desenvolupament Local, hem provocat que Solsona tingui uns índexs d'ocupabilitat de més del 40%. De fet, som la primera capital de comarca que tenim aquests índexs d'ocupació laboral.

Aquestes dades tan positives augmentaran amb l'arribada d'Alvic a l'antiga fàbrica de Tradema, oi?

És evident. L'obertura d'Alvic és una clara aposta per la ciutat i, per tant, haurem de dur a terme nous projectes com el de l'habitatge de lloguer.

Què vol dir?

Doncs cal que es faci un estudi de sobre el cens d'habitatge que tenim a la ciutat i quines mesures podem aplicar per tal que no hi hagi dificultats a l'hora de trobar habitatge i també que es produeixi un augment de la població.

Pel que fa a propostes socials, quines teniu pensades?

N'hi ha diverses i, de fet, algunes ja estan començades. Una idea que tenim clara és voler fer de Solsona una ciutat inclusiva, és a dir, moltes vegades sembla que les diferents comunitats que hi ha presents a la ciutat visquem en llocs paral·lels. Nosaltres proposem que es portin a terme projectes i actes que permetin agrupar les diferents comunitats i que tothom se senti solsoní. Altres projectes són la creació d'una taula de salut mental.

A què es refereix amb això?

Cada vegada hi ha més persones que tenen problemes de salut mental i moltes vegades s'arriba a uns extrems que, fins que la persona no té problemes greus, no es fa cap actuació. Cal fer prevenció perquè això no continuï passant. A part, és molt millor haver de prevenir que haver de curar perquè la cura sempre és molt més cara en el sentit que a la persona afectada li costa més trobar solucions, i també per a l'administració, a la qual suposa un cost més elevat.

I en l'àmbit d'educació no teniu cap projecte pensat?

Sí, i tant! Nosaltres proposem un sistema educatiu 360, és a dir, que no només hi hagi aprenentatge a dins les aules sinó que la ciutat també ofereixi activitats de molt tipus per millorar l'educació. Alguna d'elles, per exemple, pot ser la creació de tallers de cuina en anglès.

I el projecte més ambició que teniu per a aquests propers quatre anys?

El conjunt del programa electoral és un projecte ambiciós perquè requeriria una gran exigència per part de les regidories, com la millora de les instal·lacions esportives que ja hem començat a parlar amb la Generalitat i quan hi hagi el pressupost aprovat podrem tirar endavant, o també la creació de la Casa del Carnaval, per a la qual ja tenim el 75% del finançament necessari i també l'acabament del projecte de les obres del tanatori, que aviat es farà efectiu. En resum, molts projectes.