La CUP proposa renovar el pla urbanístic de Berga

La CUP s'ha proposta renovar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Berga en el proper mandat 2019-2023 si governa la ciutat. Catorze anys després de la seva aprovació, el llibre blanc de la planificació urbanística pràcticament no s'ha desenvolupat i el que s'hi preveia el 2005, quan es va aprovar per substituir l'anterior que datava del 1986, ha quedat en paper mullat i desfasat (vegeu Regió7 del 13 de gener del 2017). En aquest mandat la CUP no ha afrontat la renovació argumentant que hi havia massa fronts oberts en l'àmbit urbanístic i que a curt termini no podia assumir un procés de gran magnitud que pot allargar-se quatre anys. Ho vol fer el proper segons va explicar Roser Rifà candidata de la CUP ahir en la presentació del programa electoral de la formació cupaire. Hi van participar l'aspirant a l'alcaldia, Montse Venturós, el número dos de la llista, Aleix Serra, Eloi Escútia, Roser Valverde i Marià Miró.

La modificació del POUM és una de les propostes de la CUP que també inclou reivindicacions històriques com la construcció d'una estació de busos. En el mandat 2011-2015 es va fer un procés participatiu que va determinar dos emplaçament possibles: a la Font del Ros i la part sud de la Rasa dels Molins. Els cupaires que en aquest mandat no han afrontat aquest projecte es proposen el que ja havien anunciat en l'actual legislatura: fer una consulta a la ciutadania per decidir la ubicació. Treure l'actual baixador del capdamunt del passeig de la Pau permetria alliberar la plaça de la Creu i intervenir al carre del Roser ampliant-ne les voreres i plantant-hi arbres per convertir-lo en un passeig. A més, aposten perquè una part del mercat municipal esdevingui un pàrquing

La CUP continuarà endavant projectes iniciats en aquest mandat com completar el procés perquè l'hospital comarcal Sant Bernabé el gestioni directament la Generalitat a través d'una empresa pública.

Una de les joies de la corona és la conversió de l'edifici del convent de Sant Francesc en un pol cultural on s'hi encabeixin l'actual biblioteca i l'arxiu, que aplegui les entitats de recerca i disposi d'un espai destinat als artistes perquè creiïn.