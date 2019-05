David Font aposta transformar l'entrada sud de Gironella amb un projecte «ambiciós»

L'alcalde de Gironella, David Font, que opta a la reelecció el proper 26 de maig, ha presentat aquest divendres el projecte que ha de transformar l'entrada sud del municipi. Es tracta d'una proposta «ambiciosa», tal i com va destacar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que va acompanyar a Font i a la resta de membres de la candidatura de Junts per Gironella.

La proposta inclou la creació d'un itinerari per a vianants i ciclistes de prop de 2 quilòmetres que resseguirà el tram de l'antic carrilet. El recorregut unirà Viladomiu Nou amb el centre de Gironella, passant per Viladomiu Vell i Cal Bassacs. Tal i com ha destacat Font, «és un projecte de transformació que recupera l'essència històrica del que hem estat, i a la vegada és una actuació que ens aporta més seguretat i una oferta saludable» amb l'adaptació i posada al dia d'aquest itinerari ja transitat actualment i que encara resta per urbanitzar. «És un projecte que mira cap al futur», ha explicat.

Per altra banda, el projecte també inclou una part central amb la creació d'una rotonda nova just a la zona on actualment hi ha l'antic escorxador, que s'utilitza de magatzem de la brigada municipal. En aquest espai, s'hi preveu un nou parc urbà que servirà d'entrada a la zona sud del nucli amb una zona verda i amb nous aparcaments amb la voluntat de donar protagonisme al riu Llobregat. «L'antic escorxador desapareixerà i s'aprofitarà l'espai per apropar-nos al riu, que és un dels grans potencials que tenim a Gironella», ha assegurat Font. El cost del projecte és de 1,4 milions d'euros i actualment ja es disposada de 400.000 euros dels fons FEDER per realitzar una de les primeres fases. Aquest projecte es complementarà amb la construcció de la nova estació d'autobusos, que s'erigirà on hi havia l'antiga estació del carrilet. Tal i com ha anunciat Damià Calvet, està previst que el projecte entri en fase de licitació a l'estiu perquè les obres puguin iniciar-se un cop finalitzi la reforma de la plaça de l'Estació, a la tardor.