«Em dol el silenci dels polítics locals en les agressions a la seu del PSC»

L'entrevista a Encarna Tarifa es fa a la seu del PSC de la comarca, ubicada al carrer de Sant Miquel, al nucli antic solsoní i molt a prop de la catedral. A l'aparador hi llueix una foto gran amb la cara de Tarifa, que durant la conversa es posa una vistosa camiseta vermella amb el logotip del partit al davant i un número de telèfon a l'esquena que ha habilitat el PSC perquè qualsevol ciutadà pugui contactar directament amb ella i li transmeti les seves inquietuds. En el transcurs de l'entrevista l'acompanya el número dos de la llista del PSC a les eleccions municipals del proper 26 de maig, Mohamed El Mamoum.

La seva militància socialista és prou coneguda entre els solsonins.

Soc al PSC des dels 16 anys, i ja abans formava part del sindicat UGT.

Però fa quatre anys va cedir la primera posició de la llista a la Yasmina Valderrama.

Sí, perquè necessitava parar. Es tractava d'un tema de salut, ja que em van implantar dues pròtesis als genolls.

Què ha canviat en aquests quatre anys?

D'una banda, estic millor, i malgrat que la Yasmina ha fet una gran feina a l'Ajuntament, no podia repetir al capdavant de la llista per motius laborals. I de l'altra, els joves del partit han considerat que encara no era el seu moment. Així, i aprofitant la meva experiència, vaig decidir fer el pas i presentar-me al número u.

Quins resultats esperen obtenir a Solsona en aquestes properes eleccions municipals?

M'agradaria repetir els recents resultats de les eleccions generals del 28 d'abril, en les quals a Solsona vam aconseguir 657 vots i un percentatge del 13,5%.

Ho considera possible?

Si la gent llegeix el nostre programa electoral i es mira els vídeos que regularment pengem a la xarxa veurà que el PSC té un programa diferenciat per als ciutadans de Solsona.

No deu ser fàcil ser militant socialista a Solsona?

No. No ho és gens!

M'he adonat que davant mateix de la porta d'aquesta seu hi ha pintades grogues...

...igual que passava amb els jueus a l'Alemanya dels anys trenta.

Se senten agredits?

Si s'hi fixa a l'aparador d'aquesta seu encara hi tenim el roc que ens van tirar i que va trencar un vidre de seguretat. Hem patit atacs, pintades... és clar que ens sentim agredits! És com si aquestes agressions al local ens les fessin a nosaltres mateixos.

Com valora la situació actual, en aquest tema?

L'independentisme s'ha apropiat l'espai públic. Diguin el que diguin, la societat catalana està dividida en dos, està fracturada; i necessitem dialogar, parlar i buscar consensos entre tots en comptes d'atiar les diferències.

Quin ha de ser el paper dels polítics?

Crec que els polítics hem de diferenciar les coses, ja que la nostra obligació és governar per a tots, no només per als qui ens han votat; no podem perjudicar les persones amb les nostres preferències perquè d'aquesta manera es perd l'essència de la democràcia.

Què li dol especialment?

El silenci. El silenci dels nostres polítics, que en cap moment han condemnat les agressions que ha patit la seu del PSC.

Yasmina Valderrama es va integrar a l'equip de govern municipal i ha estat al capdavant de les regidories de Joventut i Igualtat. Valori la seva feina.

Ha fet un treball impecable. Ha tirat endavant l'Oficina Jove, que és una eina molt potent per als joves que no tenen un futur gaire clar. A més a més, cal assenyalar el projecte Talentària, que treu el talent amagat de les dones solsonines.

Com han elaborat la llista amb què es presenten a l'alcaldia de Solsona?

L'hem fet pensant en Solsona i la seva gent. Tenim molt clar que cal gent jove, preparada i il·lusionada, per encarar els reptes de futur que tenim. El Mohamed, número dos a la llista, és enginyer; la Yasmina és mestra... Considero que si aconseguim la confiança dels solsonins i obtenim uns bons resultats podem fer una feina molt bona a l'Ajuntament de Solsona.

I quines són les seves propostes per al futur de la ciutat?

Nosaltres hem dividit les actuacions que considerem que cal fer a Solsona en tres grans eixos: salut, medi ambient i educació.

Si li sembla bé, comencem per la darrera, l'educació. Què proposen?

En primer lloc, creiem que cal una gestió totalment municipal de la llar d'infants.

I per als joves?

Per al PSC és de vital importància impulsar cicles formatius d'energies renovables i noves tecnologies. Dos camps amb perspectives de gran creixement i que asseguren un futur laboral digne als joves de casa nostra. Una altra iniciativa envers els joves és continuar impulsant la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) L'Afrau.

La UEC és una vella coneguda seva, oi?

Sí, perquè es va crear quan era al consistori.

Sempre ha mostrat sensibilitat cap als joves amb dificultats, conflictius o, com es diu ara, desmotivats. Per què?

M'ha preocupat sempre el futur dels joves. No ens podem permetre que fracassin! Entre els nostres propers objectius hi ha la utilització de l'Oficina Jove perquè, a més a més de les activitats que ja fa, imparteixi formació amb tallers de robòtica i informàtica i d'aquesta manera aconsegueixi que es reenganxin al món educatiu.

Passem al segon eix, la salut. Quines actuacions prioritzaran?

Considerem un tema prioritari el Centre Sanitari. Nosaltres proposem que la gestió del centre estigui en mans de Catsalut en la seva totalitat. No pot ser que no tinguem un metge d'urgències les 24 hores del dia o que no es rellevin els metges i les infermeres que es jubilen.

Més actuacions.

Continuarem amb les polítiques actives que fomenten la salut. També creiem, per altra banda, que cal donar un impuls a la construcció d'una piscina coberta perquè tothom que vulgui pugui practicar la natació durant tot l'any. I, finalment, volem construir un centre de dia per a la gent gran aprofitant l'espai que s'alliberarà amb el trasllat de l'escola El Vinyet, ja que la nostra gent gran necessita fer activitats lúdiques.

I respecte al tercer eix, el medi ambient, quines actuacions proposen?

És necessari canviar l'actual sistema de recollida de deixalles i nosaltres apostem per la recollida selectiva. I no descartem la creació d'una planta petita de compostatge perquè seria bo poder completar un cicle tancat. També proposem instal·lar energies renovables als edificis públics i transformar el Camp del Serra en un pulmó verd i un espai de natura.