«Nosaltres hem estat l'oposició real a l'Ajuntament aquests quatre anys»

Pilar Viladrich arriba amb puntualitat britànica a la cita amb aquest diari, però ens creuem al passadís de l'edifici que acull la redacció sense reconèixer-nos malgrat ser solsonins tots dos. Superat el malentès inicial, l'entrevista s'allarga més del previst i hem de trobar-nos un segon dia per fer les fotos, tot i reconèixer que «odio que em facin fotos». La candidata d'Alternativa per Solsona-CUP a l'alcaldia de Solsona a les properes eleccions municipals del 26 de maig té una veu suau i unes formes amables que contrasten amb una forta convicció que cal un canvi a l'alcaldia.

Quin procediment ha seguit Alternativa per Solsona-CUP per elaborar les llistes electorals?

Va ser una decisió de l'assemblea local. Amb tot, cal dir que la confecció de les llistes no va ser una prioritat per nosaltres, ja que en primer lloc vam prioritzar els eixos i propostes polítiques que presentem als solsonins. La llista la vam fer després.

Una llista amb una presència destacada de dones.

Sí, entre els sis primers candidats hi ha quatre dones, una xifra prou significativa. A més a més, tanca la llista una dona, la Dolors Subirà, i n'estem molt contents.

Quina és la seva relació amb la CUP?

Formo part de l'assemblea local de la CUP des dels comicis municipals anteriors. Per altra banda, la CUP admet tres tipus de col·laboradors: soci, simpatitzant amb quota i simpatitzant sense quota; i jo soc simpatitzant amb quota.

Per què no se n'ha fet sòcia amb tots els ets i uts?

Perquè no combrego al cent per cent amb certes polítiques de l'assemblea nacional.

Què representa per a vostè la política municipal?

El món local és la política amb majúscules. Et permet millorar la vida de les persones i l'entorn més bàsic. A més a més, és una oportunitat per retornar a la societat allò que has rebut.

Què diferencia la formació política que encapçala respecte a les altres forces?

Tots els membres de la llista signem un codi ètic pel qual ens comprometem a un mandat màxim de dues legislatures. A més a més, els diners que rebrem de l'administració els candidats elegits no ens els quedarem personalment sinó que els aportarem a l'assemblea local; una actuació que ja han fet els nostres dos regidors en aquests darrers quatre anys.

Per què?

Doncs perquè per a nosaltres formar part de l'Ajuntament és un servei públic.

Quins objectius s'han fixat en aquesta contesa electoral?

Nosaltres esperem guanyar, per això ens presentem. Però en el cas que no aconseguim la victòria, sí que ens hem proposat trencar majories absolutes.

S'han plantejat entrar a formar part d'un equip de govern multipartidista?

Tot depèn del què i el com ens ofereixin entrarem o no a formar part de l'equip de govern municipal.

Com valora la feina dels dos regidors de la CUP en aquesta dar-rera legislatura a l'Ajuntament de Solsona?

L'Òscar i l'Octavi han fet una gran feina. De fet, hem estat l'oposició real a l'Ajuntament aquests quatre anys i hem obligat ERC a presentar temes i propostes que no tenien pensats.

Quina ha estat l'estratègia a l'oposició?

Nosaltres vam transformar el programa electoral amb què ens vam presentar a les eleccions en un projecte polític on cada semestre ens fixàvem uns objectius. Això ens ha permès portar una doble velocitat: ens ha permès seguir la dinàmica de la institució alhora que hem tirat endavant la nostra agenda política.

Com definiria la campanya electoral que estan fent?

Una campanya en positiu en què són més importants les propostes que fem a la ciutadania que no pas la persona que encapçala la llista.

Fugen dels personalismes.

Això mateix.

I amb quin objectiu?

Posarem en evidència mancances i dèficits del consistori actual.

En quins eixos s'ha centrat la campanya d'Alternativa per Solsona-CUP?

Ens hem basat en sis eixos: sobirania, sostenibilitat, redistribució, feminisme, democràcia directa i endreçar la institució (aquest dar-rer eix engloba diverses actuacions, com per exemple la necessitat que l'Ajuntament faci contractacions públiques).

Posi exemples concrets.

Proposem una tarificació progressiva, i això significa fixar taxes i preus públics en funció de la renda de cadascú.

Què s'aconseguirà amb la tarificació progressiva?

D'una banda, farem que serveis que fins ara no són accessibles a tothom hi puguin ser; i, de l'altra, creiem que es tracta d'una qüestió de justícia social.

Els serveis ocupen un lloc destacat en el seu programa electoral?

I tant! I tenim una altra proposta en aquest sentit: la remunicipalització dels serveis.

Ha parlat de l'eix feminista. Què ofereixen en aquest camp?

Volem tirar endavant el que anomenem «Solsona, espais de joc», una iniciativa que vol repensar l'espai públic de la ciutat per tal de posar les persones al centre de les polítiques municipals.

Tenen més propostes en l'eix feminista?

Sí. També volem construir una passarel·la que anirà paral·lela al pont d'entrada a la ciutat i que tindrà exclusivament un ús per a vianants.

En els darrers mesos s'ha agreujat la relació entre els treballadors i la direcció del Centre Sanitari del Solsonès. Tenen alguna proposta en el camp de la salut?

Cal una revisió a fons del model de gestió del Centre Sanitari. La nostra proposta alternativa passa per traspassar la gestió a l'Institut Català de la Salut (ICS); és a dir, a la Generalitat. Volem una gestió pública, democràtica i transparent; que ofereixi un servei de qualitat alhora que respecta els drets dels treballadors.

I pel que fa a l'habitatge?

Cal garantir un habitatge digne per a tothom. I en aquest sentit, proposem la creació d'habitatge públic de lloguer amb alternatives com ara la masoveria urbana i la col·laboració amb cooperatives d'habitatge.

Quines iniciatives tenen respecte a les energies renovables i la recollida de deixalles?

Cal implantar les energies renovables a les instal·lacions municipals. I pel que fa a la recollida de deixalles, som partidaris del porta a porta i amb gestió municipal. Creiem que no tenim aquest servei per una decisió purament partidista d'ERC, que no vol implementar-lo per no perdre vots.

Quina infraestructura ens cal?

Construir una piscina coberta a la Cissa, que ja és de propietat municipal, perquè és invertir en salut.