Jordi Sabata promet fer l'estació d'autobusos de Berga en el mandat 2019-2023

L'alcaldable de Junts per Berga , Jordi Sabata, ha promès que si governa la ciutat, en el proper mandat es construirà l'estació d'autobusos, una assignatura pendent històrica de la capital comarcal que és la única de Catalunya que no en té, segons ha recordat divendres el conseller Damià Calvet. El titular del departament de Territori i Sostenibilitat ha participat en la campanya electoral de JxBerga explicant una cosa sabuda (vegeu Regió7 del 4 de novembre del 2014 i de 14 d'agost del 2016): que la Generalitat té els diners i els projectes constructius pèr fer aquesta actuació. I que està a l'espera que la ciutat li comuniqui la ubicacio i li cedeixi els terrenys on construir-la.

El conseller Damià Calvet ha explicat que per tenir una mobilitat sostenible i això «vol dir, en primera instància que hi hagi més i millor transport públic» com les estacions d'autobusos. Calvet ha explicat que la línia de Berga a Barcelona registra «uns 100.000 viatges anuals», la de Berga a Manresa uns 22.000 i «en els moviments interns de la comarca amb arribada o sortida a la ciutat estem al voltant dels 75.000 viatges anuals. Són xifres importants que volem que vagin a més i per això necessitem disposar de més inversions, de més capacitat d'infraestructura per poder serveis als ciutadans del muncipi i de la comarca».

El conseller Damià Calvet ha assegurat que «és absolutament essencial que puguem disposar d'una estació d'autobusos» recordant que Berga és la única capital de comarca del país que no en té «i no ha estat per manca de ganes». Ha recordat que el Govern ha «densenvolupat» dos projectes constructius per fer-la (un al apart sud d ela Rasa dels Molins i l'altra a la Font del Ros «complerts, específic i concrets i tenim els diners a punt". El conseller ha manifestat que "el que estem esperant és que hi hagi un govern valent, un govern decidit, un govern amb un alcalde que prengui decisions i que ens digui a la Generalitat a quin lloc» s'ha de construir. «Tenim el projecte a punt, tenim els diners apunt i quan el Jordi [Sabata]sigui alcalde podrem disposar d'aquesta estació amb immediatesa».

L'alcaldable Jordi Sabata s'ha compromès a fer l'estació en el mandat 2019-2023 si governa. Si JxBerga té responsabilitat de govern «iniciarem les consultes amb els veïns per prendre una decisió» sobre la ubicació «i òbviament dins del proper mandat hi ha d'haver l'estació feta. Això si que és un compromís ferm» ha assegurat.