Junts per Igualada s'enganxa amb Som-hi i l'alcalde troba la complicitat inesperada de Cs

El debat entre els caps de llista de la ciutat d'Igualada va deixar anit moments de tensió entre l'alcalde actual i candidat de Junts x Igualada (JxI), Marc Castells, i candidats que volen ser alternativa, com Enric Conill, d'ERC, i Jordi Cuadras, d'Igualada Som-hi, que van reclamar més polítiques socials en matèria de pisos. La proposta d'ahir a l'Ateneu va tenir tots els caps de llista: Joan Agramunt, del Partit Popular (PP), Enric Conill, d'Esquerra Republicana de Catalu-nya (ERC), Marc Castells, de Junts per Igualada (JxI), Jordi Cuadras, de la coalició Igualada Som-hi (PSC-COM-IO-CP), Neus Carles, de Poble Actiu (PA), i Carmen Manchón, de Ciutadans (Cs). I la sala, amb gairebé 500 persones, pràcticament es va omplir.

No hi va haver sorpreses en el posicionament general sobre la necessitat de dotar d'Igualada de més pisos per al lloguer social, si bé la dada sobre 1.000 desnonaments feta per Jordi Cuadras va ser rebutjada per l'actual alcalde: «Aquestes dades no són certes». Per a Neus Carles, «el 2029 Igualada haurà de tenir 2.000 pisos, ara n'hi ha 170, cal començar a fer coses i cal fer-les ja». El popular Joan Agramunt defensava utilitzar el 35% dels diners destinats a inversions, uns 10 milions d'euros en la creació de prop de 100 pisos des de l'Ajuntament i, per la seva banda, Enric Conill criticava que «hi ha 2.000 pisos buits. No s'ha afrontat problemes amb 25.000 euros».

La nota dissonant de l'argumentari de Cs i que es va repetir al llarg dels tres blocs en què es va dividir el debat va ser la picada d'ullet dels taronges a la política de JxI, sobre la qual Manchón va afirmar que el PDeCAT (ara JxI) «ho han fet bé», un comentari que ha respost Castells amb un ràpid: «Escolti, voti'm!».

Aquest suport de proposta de partit en l'acceptació de les polítiques municipals ja fetes el va repetir Manchón en el tercer bloc, i a més, ha declinat consumir el temps per a les intervencions. Manchón, dues vegades, va ser increpada per persones del públic de primera fila, a qui la conductora del debat va cridar l'atenció.

Les preguntes amb resposta binària del segon bloc -promoció econòmica i conca- van qüestionar la municipalització de l'aigua, la requalificació de grans terrenys i la percepció de la netedat de la ciutat. En la primera tan sols Manchón va asse-nyalar que no, en la segona JxI es va quedar sola defensant-ho i la percepció de netedat estava compartida per JxI i Cs.

Sobre l'atur, Castells va defensar haver reduït el nombre d'aturats en prop del 50%. Hi ha, però, 2.000 aturats encara i Cuadras va incidir en què hi ha un 60% d'atur femení. I va recordar que els majors de 45 anys d'edat, amb cotitzacions mínimes, si no troben feina, arribaran a la jubilació amb una pensió «indigna».

El segon bloc també va recollir les respostes de la remunicipalització defensada per Poble Actiu per part de Manchón: «Si l'empresa tingués pèrdues voldria municipalitzar-la?», va preguntar a Carles després de defensar que és actualment a través d'Agbar que els diners que paguen els contribuents igualadins se'n van a França. Un retret que ha fet saltar Conill amb «és un bé públic». Les crítiques a la remunicipalització de l'aigua per part del PP també van rebre la resposta contundent de Carles, qui defensant que es creï empresa, si d'un exercici de «800.000 euros en marxen 500.000, evidentment que estem a favor de la municipalització». .

Finalment, el tercer bloc el va protagonitzar la batalla entre Cuadras i Castells sobre les dades sobre La Ginesta, l'escola bressol tancada el 2014, la qual, segons Castells, era deficitària. Totes les forces polítiques d'esquerra van defensar lluitar contra la segregació escolar que es viu, sobretot, al centre Gabriel Castellà. De fet, si Cuadras defensava obrir una escola bressol a l'edifici veí de Cal Badia, Poble Actiu i ERC defensaven també l'obertura d'un nou centre a la zona. Poble Actiu, a més, en defensa obrir un segon al centre de la ciutat. Agramunt, per la seva banda, defensava mantenir la lliure elecció dels pares en la tria sobre el centre on escolaritzar els seus fills i filles. Manchón, al seu torn, va dir que «el PP s'ha sumat a augmentar l'oferta universitària en àrees de ciències de la salut, les ofertes universitàries fetes fins ara les ha fet bé». Aquesta aportació va fer saltar un dels assistents al debat que li va recomanar: «Canviïs de partit», a qui l'alcaldable de Cs va respondre amb un «és un suggeriment, també el puc acceptar». A excepció de Cs, després d'esgotar el temps al debat, i hi va haver un minut final de conclusió i de petició del vot.