«L'Ajuntament es fa escoltant les peticions de la gent i no al revés»

El partit d'extrema dreta Vox es presenta per primera vegada a Solsona i ho fa amb una llista integrada per la meitat dels candidats que són de la ciutat. El cap de llista, Jordi Peña, afirma que volen treballar per la ciutat sempre des del respecte.

Per què ha decidit presentar-se a les eleccions municipals amb aquest partit?

Em van proposar si estava interessat a presentar-m'hi i vaig considerar que, com a treballador i ciutadà de Solsona, cal millorar i mantenir les estructures del poble i bé.

A què es refereix?

Doncs vull dir millorar i mantenir, per exemple, els accessos de la gent amb discapacitat. Hi ha persones que actualment no poden circular tranquil·lament per la ciutat i això és un problema. Estic treballant en un bar i cada dia tinc clients que van amb cadira de rodes, per exemple, i m'adono que tenen dificultat per poder accedir a depèn de quin espai públic de la ciutat.

I parlant de vostè, confia que pot guanyar les eleccions?

Estem parlant de Solsona. Som una partit nou i això és una dificultat. A més, aquí a Solsona sempre han governat partits d'esquerra, mai de dretes.

Bé, de fet, no és cert. Ha governat Convergència i Unió que es considerava de centredreta...

Sí, és cert, però ells eren la dreta catalana i jo, per tant, no ho considero. La dreta espanyola és diferent de la catalana.

De totes maneres, en cas que es proclamés guanyador, es veu capacitat per ser l'alcalde d'una capital de comarca?

Sí, i tant.

Per què ho diu convençut?

Perquè penso que les meves idees com a treballador de tota la vida són adaptables a tothom. Tinc la capacitat d'entendre a tothom i, per això, vull escoltar el poble, quines inquietuds té, perquè és la gent qui dona vida al poble, o en aquest cas a la ciutat. Penso que és el poble qui fa l'Ajuntament i no al revés, com alguns polítics es pensen.

Llavors, si el poble li demanés que es posicionés a favor de la independència o obrís els col·legis electorals en un segon referèndum, què faria?

Jo no soc partidari de la independència, que trenca la unitat d'Espanya, és evident. Ara, tinc molts amics i inclús familiars que sí que són independentistes, i els ho respecto. Llavors, si fos una demanda en general de la població, estaria disposat a obrir els col·legis, perquè vull estar al servei dels ciutadans. Ara bé, si és una demanda individual o d'un col·lectiu reduït no ho faria.

I la seva llista està formada per gent de Solsona o només vostè és d'aquí?

La meitat és de Solsona. Per exemple, la meva filla, la Vanesa, que és treballadora en un supermercat, també es presenta, o el Joan Ramon, que és jubilat de l'exèrcit.

I no els fa por que la gent els pugui fer boicot?

No, perquè tots tenim dret a tenir llibertat de pensament i de poder-nos presentar pel partit que sigui més afí a la seva ideologia, sempre mantenint el respecte entre nosaltres.

I quins projectes proposa per als ciutadans de Solsona?

Doncs a part de fer millores per als discapacitats, com he comentat, també mirar a qui es dona les ajudes i el perquè, ja que sempre se'n donen als estrangers i a nosaltres no. I aquest fet no només passa a Solsona sinó a escala nacional. I això ho dic perquè ho conec de primera mà.

Per tant, què en pensa, dels més de 1.000 ciutadans de Solsona que són d'una altra cultura o origen?

Doncs ho veig molt malament perquè ells no treballen i només viuen de les ajudes. Hi hauria d'haver més control i tenir un mínim de feina feta i assegurada per poder cobrar una ajuda, tal com nosaltres hem de fer per poder tenir l'atur.

N'està segur que cap d'ells treballa?

Bé, potser la gran majoria, ja que jo he tingut persones d'aquestes treballant amb mi, i que de fet m'aprecien molt.

I no els pot saber greu quan llegeixin aquesta entrevista?

No, perquè tots saben com penso i saben que jo voldria més control, sobretot si estan al país legalment o no. Sempre he defensat que si tens els papers correctament ets un ciutadà més però, si no els tens reglats, que tornin cap a casa seva.

Per tant, vostè permetria que aquest miler de persones poguessin continuar vivint a Solsona?

Sí, però, com dic, que es controlés qui té els papers reglats i qui no, i a més, qui es vulgui estar aquí que treballi, que no pretengui viure de les ajudes.

Quins altres projectes proposa per a Solsona?

M'agradaria que hi hagués més seguretat, a les nits sobretot, perquè el jovent va al seu aire i es pren la llibertat d'embrutar-ho tot. També m'agradaria que hi hagués més espais, com ara parcs, destinats a la gent gran, perquè aquí a Solsona hi vaig tenir la meva àvia vivint-hi i, a part del casal per a gent gran, no hi ha res més ara com ara. Finalment, també proposem que es mirin els comptes de l'Ajuntament i l'Impost de Béns Immobles (IBI) dels propietaris.

A què es refereix amb això de l'IBI?

Doncs que ara mateix s'està pagant el mateix IBI a Barcelona que a Solsona, i això no pot ser. Per tant, proposem reduir aquest impost.

I què en pensa, de la situació actual del Centre Sanitari?

Bé, penso que moltes vegades, per qualsevol cosa que és una mica greu, ens envien a Manresa, i això no pot ser perquè aquí tenim gent molt bona i grans especialistes, però caldria ampliar la plantilla amb algun metge més, ja que els nostres estan saturats i ja fa temps que dura aquesta problemàtica sense haver-hi cap solució.

I si pogués canviar alguna cosa de la ciutat ara mateix, què seria?

Aquesta ciutat enamora, però canviaria el seu aspecte actual, com per exemple, amb la retirada de llaços grocs que embruten. També canviaria alguna fira i posaria més rellevància al turisme i la restauració.

Per tant, des del partit voldríeu continuar, en aquest sentit, la línia que ha seguit l'equip de govern actual?

Exacte, perquè creiem que la ciutat ha d'estar endreçada i cal cuidar els detalls. I pel que fa a l'economia local, cal mirar com estan els comptes, però ara mateix estan sanejats, i això és bo.