L'habitatge buit centra totes les mirades de les eleccions a Manresa

L'habitatge és l'epicentre de totes les mirades quan parlem de propostes electorals que fan els partits que es presenten a Manresa per al Centre Històric. Regió7 ha comparat els programes de totes les formacions a excepció de Vox, que s'ha negat a facilitar informació a aquest diari. La majoria destaquen entre les seves prioritats la revitalització del Barri Antic de Manresa a través de fer-lo més atractiu per a futurs habitants, sobretot joves, fet que s'aconseguiria amb la rehabilitació d'edificis buits i l'ampliació de lloguers socials.

L'únic partit que no dona cap importància a l'habitatge en les seves propostes és el PP. Podem Manresa considera que és important la recuperació «d'edificis històrics, habitatges i comerços detallistes» per «revitalitzar la vida i l'activitat econòmica del nucli antic» i la «recuperació del barri jueu», però no concreta cap proposta per aconseguir-ho. Ciutadans veu com a al·licient eximir els propietaris que rehabilitin pisos de pagar taxes municipals, entre aquestes l'IBI. El PSC creu que «estem en la fase de recuperar com més pisos millor i posar-los a lloguer assequible». La rehabilitació dels edificis, asseguren els socialistes, permetrà recuperar el sector de la construcció i crear «llocs de treball molt menys conjunturals que els que es van generar durant la bombolla immobiliària».

Masoveria i lloguer assequible

Des d'ERC, es proposen noves fórmules com convenis entre propietaris i promotors, concessions d'ús i gestió, i cooperatives d'habitatge com la que ja s'ha engegat a la plaça Hospital. Un dels col·lectius en qui pensen els republicans és el dels joves, per a qui volen rehabilitar els 3 edificis municipals que hi ha al car-rer Vallfonollosa –baixant dels antics jutjats a la dreta– i crear així «una nova fórmula d'accés a l'habitatge assequible». El PSC també suggereix construir pisos dotacionals per a joves en aquests edificis municipals.

Per a Fem Manresa, ampliar el parc municipal d'habitatge és «l'única manera de frenar l'augment desmesurat del preu de lloguer». Junts per Manresa especifica en el seu programa que cal continuar rehabilitant habitatges mitjançant projectes de masoveria urbana, habitatge social i dotacional i microcrèdits. Reduir l'IBI a aquells propietaris que incorporin edificis al mercat de lloguer en condicions de preu controlat és la proposta que fa Manresa en Comú. Primàries, per la seva banda, afegeix a la necessitat de rehabilitar habitatges fer-ho seguint criteris de sostenibilitat ecològica. El PSC és l'altre partit que també pensa en la sostenibilitat mediambiental.

Dels programes electorals per al 26-M se'n desprenen altres preocupacions per als polítics com són el comerç, els equipaments, la creació artística i els vianants. En aquesta línia, Esquerra, per exemple, creu oportú transformar el carrer Guimerà i el Sant Andreu en espais per a vianants, i Fem Manresa també defensa la «pacificació de car-rers» per impulsar un model de ciutat «pensat per als vianants i no per als cotxes».

Algunes formacions mencionen que cal millorar la il·luminació del Centre Històric (Junts per Manresa, Manresa en Comú i el PP). Els populars, a més, creuen necessària la instal·lació de càmeres de seguretat a les zones «més conflictives i perilloses per evitar possibles delictes com robatoris o violacions», així com la col·locació d'uns lavabos públics al carrer i la creació d'una parada per a un minibús al barri antic, on segons el PP hi hauria d'haver més places d'aparcament per a la gent gran.

Equipaments i comerç

Dinamitzar el comerç i fer-ho amb beneficis per als botiguers que apugin les persianes dels locals que hi ha buits al barri és un altre dels plats forts dels programes electorals analitzats. Ciutadans vol augmentar les bonificacions per a les empreses que optin per implantar la seva activitat al Centre Històric; ERC proposa urbanitzar el carrer del Balç i arribar a acords amb els propietaris per rehabilitar les façanes i omplir els locals; Fem Manresa defensa dinamitzar les plantes baixes que no tenen ús a través de mancomunar diversos serveis; Manresa en Comú veu com una bona iniciativa instal·lar al mercat Puigmercadal un supermercat cooperatiu; Primàries vol fomentar el comerç «emblemàtic i de proximitat»; i Junts per Manresa valora la implantació d'una «zona d'excepcionalitat» per facilitar l'obertura de comerços i activitats en espais ara buits.

En matèria de propostes per al Centre Històric, també en són protagonistes equipaments com són el Conservatori i l'Anònima (ERC es compromet a promoure els projectes que els han de convertir en espais culturals i artístics de referència); les zones verdes (les destaquen Fem Manresa, ERC i el PP); o l'educació, en qui pensa Manresa en Comú, que proposa una nova escola bressol municipal. El projecte Manresa 2022 també forma part del programa de partits com Junts per Manresa i Ciutadans.