Manresa En Comú s'encomana a Ada Colau per entrar a l'Ajuntament

«Ens emmirallem en Ada Colau», ca dir la candidata a l'alcaldia de Manresa En Comú. L'alcaldessa de Barcelona i les seves polítiques van aparèixer diverses vegades a l'acte central de campanya que ahir va celebrar la formació. És el reclam per entrar a l'Ajuntament el 26 de maig. Fidel a la seva tradició, l'acte es va celebrar en un espai públic. Si per les generals va triar la plaça Vall-daura, ahir va escollir la plaça Catalunya. També hi va participar la diputada al Congrés d'En Comú Podem Aina Vidal.

Querol va anar directa al gra. Va assegurar que Manresa En Comú és una candidatura útil que dona veu a la «gent comuna». «Necessitem tenir representació perquè les prioritats siguin les coses importants del dia a dia».



Les propostes

La candidata va afirmar que un ajuntament ha de regular el preu dels lloguers perquè «limiten el benestar», va reclamar una «política d'habitatge valenta» i que es pari els peus als «grans tenidors i els fons voltors que sobrevolen la ciutat», i va demanar que es garanteixi l'educació pública de 0 a 3 anys i una «veritable» tarifació social dels serveis. També va apostar perquè l'Ajuntament afronti temes com el repte climàtic pacificant la mobilitat, que ha de ser verda i tranquil·la, i promovent la transició energètica. «Si a Barcelona tenen un operador energètic nosaltres també en volem». Va reivindicar una Manresa feminista en tots els aspectes, una ciutat que exerceixi lideratge i que faci polítiques per revertir les desigualtats perquè «no n'hi ha prou posant tiretes».



Les crítiques

Durant el seu parlament també va repartir crítiques. «L'Ajuntament de Manresa ens ha anat dient que el que calia era gestionar bé. Doncs no ens ha servit», va afirmar. «No s'han revertit les desigualtats. Volem el que està passant a Barcelona. Si Ada Colau ho fa, Manresa també ho pot fer». Per aconseguir-ho cal un govern d'esquerres al municipi, va dir. Per a Querol fa «massa temps que els qui es diuen d'esquerres governen amb la dreta» i hi ha altres grups que sembla que no es «vulguin moure de l'oposició». «Uns i altres no ens han donat cap resposta», va sentenciar.

Vidal va acompanyar Querol a l'escenari. Diputada al Congrés, va assegurar que les eleccions municipals no són pas menors. «Ens hi juguem molt» perquè els ajuntaments «són la primera línia de batalla» en temes com la reducció de les desigualtats o el canvi climàtic.



Confluència d'esquerres

Vidal va defensar que Manresa En Comú és la llista que representa realment la confluència d'esquerres que pot garantir una Manresa més feminista i més justa».

També va parlar de política estatal. Es va felicitar pels resultats de les darreres generals perquè «vam donar una coça a la dreta i ens va convertir a nosaltres en un grup potent» que pot influir clarament en el govern espanyol.

Vidal ha format part de la comissió del Pacte de Toledo sobre les pensions públiques. També en va fer referència. «Els treballadors i treballadores generem prou riquesa perquè tinguem unes pensions dignes. Hi ha diners i recursos, és una qüestió de prioritats. No podem renunciar a tenir unes vides i unes jubilacions decents. També treballs decents».

De les eleccions europees va dir que Europa «ens ha decebut. Ha deixat caure la seva ala més social. El 26 de maig també hi haurà l'oportunitat de tenyir-la de verd, roig i violeta».

L'acte el va presentar el número 2 de la candidatura, Víctor Prat. Es va mostrar convençut que Manresa En Comú serà a l'Ajuntament perquè «cal que hi hagi gent de la veu comuna. No ens hem de refiar, però, i continuar treballant». Una pancarta amb el lema «Guanyem el futur» i dos cartells amb la foto de Querol i el missatge «La veu de la gent comú», presidien l'escenari.