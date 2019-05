«És necessari que l'Ajuntament potenciï la industrialització local»

Junts per Solsona, amb Marc Barbens al capdavant, es presenta com un equip amb experiència i capaç d'abastar qualsevol àmbit de la política local i amb una aposta clara a favor del procés d'independència de Catalunya.

Per què ha decidit tornar-se a presentar a unes eleccions municipals?

El primer motiu és quan es van dur a terme les primàries, que es va considerar que potser podria encarar de nou les eleccions municipals com a cap de llista. El segon motiu pel qual he decidit tornar a fer el pas és perquè fa quatre anys vam iniciar el projecte polític des de 0, alguns de nosaltres sense tenir coneixement, o almenys el suficient, sobre l'administració pública. Ara som un grup cohesionat i amb una experiència de quatre anys, tot i que el govern d'aquesta legislatura ha estat adormit.

Què vol dir?

Em refereixo que el govern actual no ha pogut avançar gaire i encara menys tenint un alcalde que no ha estat present a la ciutat, ja que exercia el càrrec de diputat. A més a més, si parlem de l'àmbit econòmic, fa anys que no s'avança ni es retrocedeix. Evidentment tirar enrere és negatiu, però que l'economia local no hagi avançat és símbol que no s'ha treballat al màxim ni s'han portat a terme projectes que puguin fer de Solsona una ciutat amb una gran expansió econòmica.

I l'arribada d'una empresa tan gran com Alvic a l'antiga fàbrica de Tradema?

Evidentment és una notícia excel·lent i n'hi hauria d'haver més com aquesta. Però el fet és que l'Ajuntament no ha donat el millor de si mateix per donar facilitats a la seva arribada. L'actual govern no ha sabut captar les inversions que pot tenir el Solsonès.

I vostès què proposen per millorar aquestes inversions?

Bé, és un dels principals compromisos que tenim. Volem acollir inversions i com a Ajuntament poder donar les condicions competitives necessàries perquè les empreses tinguin interès a venir. D'aquesta manera milloraria la ciutat, ja que creiem que Solsona té un gran potencial. Aquest fet permetrà que la ciutat augmenti població i també que les oportunitats laborals creixin i amb millors condicions. A més, això repercutiria en l'economia del consistori i permetria una millora dels serveis.

I què en pensa, de l'arribada de grans supermercats com el Mercadona? Hi ha hagut un impacte negatiu per a la ciutat?

És evident que les grans superfícies fan canviar les vendes i el consum. I nosaltres volem donar les mateixes condicions que tenen tant les grans superfícies com els petits comerços. És a dir, quan una cadena de supermercats vol construir un nou recinte en una població, es fan uns estudis concrets sobre la població, la situació territorial, entre d'altres. I és clar, els comerços de la UBIC, la gran majoria no disposa dels recursos necessàries per poder dur a terme aquests estudis o inclús els desconeixen. Per tant, creiem que des de l'Ajuntament s'ha de donar l'oportunitat al petit comerç perquè el seu negoci tingui un bon rendiment, o que un emprenedor pugui obrir un nou negoci coneixent el que sigui necessari.

Amb aquestes idees de projecte podríem dir que es veu preparat per governar sense haver estat mai a l'equip de govern?

Em veig preparat perquè en aquests quatre anys hem hagut de viure moments i situacions difícils i no només des de la política local, sinó també d'àmbit nacional amb tot el procés d'independència. I és clar, després d'haver treballat des de dins l'Ajuntament en molts àmbits administratius, com també havent d'estar presents constantment per aquestes situacions, res em vindrà de nou ni a mi, ni al meu equip. Nosaltres volem treballar per aquesta ciutat humilment i des del carrer sense haver cap tipus de por i poder fer de Solsona un municipi amb una forta expansió i creixement en tots els aspectes.

Com ha viscut els quatre primers anys que ha estat a l'Ajuntament des de l'oposició?

Doncs, com comentava, molt intensos i molt marcats pel tema nacional, sobretot per l'1 d'Octubre, que moltes vegades han passat per sobre de les polítiques locals. A més, hem tingut un equip de govern al qual ha faltat dedicació a la ciutat. També hem de dir que els projectes s'han decidit a la Junta de Govern Local i no als plens, per tant, de vegades ens hem trobat amb la impossibilitat de poder tirar endavant projectes que teníem pensats.

I creu que guanyarà?

Evidentment tenim la voluntat de guanyar. També creiem que aquesta vegada no hi haurà majoria absoluta. A més que considerem que no és bo que un ajuntament o qualsevol òrgan política governi per majoria, ja que no es dona l'oportunitat d'escoltar projectes o idees dels altres grups que també tenen representació gràcies als vots dels ciutadans.

I quines actuacions proposa en el seu programa?

Nosaltres en tenim diverses. Una d'elles és crear una ciutat moderna i tecnològica. És a dir, cada dia rebem molta informació de dades sobre qualsevol àmbit i no les usem, com per exemple, abans que parlàvem dels grans supermercats, una proposta és crear sistemes tecnològics que ajudin la ciutadania a saber on es pot anar a comprar qualsevol producte que interessi, o per part dels comerciants, quin és el millor moment per organitzar actes o quin és el millor lloc per obrir un local, entre d'altres. També, amb aquestes dades, crear sistemes de seguretat intel·ligents que permetin saber quan hi ha un robatori o un accident, com s'ha dut a terme, qui, etc. Aquest fet es pot dur a terme amb la instal·lació de càmeres, per exemple.

I algun altre projecte per fer servir aquestes dades?

Sí, per exemple, el sistema de recollida de residus conegut com a porta a porta, perquè pensem que seria una millora per a la ciutat iniciar un sistema de reciclatge que, a més, acabaria generant menys residus. I aquest fet es pot veure en altres zones de Catalunya on ja s'està duent a terme.

Una de les polèmiques que hi ha a Solsona és sobre el Camp del Serra. Què proposa el seu partit?

Des del principi hem defensat la posició que el Camp del Serra ha de ser un espai que doni cohesió a la ciutat. I la manera de cohesionar és a través d'un procés participatiu en què els solsonins i solsonines puguin decidir i votar quina és la millor opció per al Camp del Serra. Creiem que aquest espai és el pulmó de la ciutat, ja que es troba al centre, i ha de ser accessible per a tothom. També pensem que les fires i festes es podrien continuar duent a terme en aquesta zona però amb l'espai habilitat adequadament. Una altra de les propostes que podrien ser factibles per a aquest espai és la creació d'aparcament obert i públic, almenys en una part de la zona.