Els socialistes guanyaran els comicis europeus i Ciutadans no superarà el PP

Amb vent de cua, els socialistes prosseguiran en les eleccions europees la remuntada iniciada en els comicis generals del 28 d'abril i obtindran els millors resultats en la contesa que coincideix el 26 de maig amb la renovació dels parlaments autonòmics i els ajuntaments espa-nyols, segons l'enquesta feta per a Prensa Ibérica, editora de Regió7, per l'Institut DYM, especialitzat en estudis de mercat.

Es tracta, no obstant això, d'uns comicis mediatitzats pel Brexit. En circumstàncies normals, Espanya repetiria amb 54 escons. No obstant això, com que les eleccions havien de celebrar-se amb el Regne Unit fora de la UE, el nou repartiment donava a Espanya cinc diputats més a l'Europarlament. O sigui, 59.

No obstant això, la demora a aconseguir un acord de sortida obligarà el Regne Unit a participar en les eleccions, encara que poc després abandoni la UE. Així les coses, en principi hi entraran 54 diputats i, quan es consumi la marxa britànica, ho faran els altres cinc, que es correspondran amb els que hagin ocupat les últimes cinc posicions, segons explica Carlos Rello, director general de DYM.



El PSOE, el primer

Feta la puntualització, el PSOE, que fa cinc anys va obtenir un 23% dels vots emesos i 14 escons, es convertirà en la principal força política espanyola amb un 30% dels sufragis i entre 19 i 20 seients en el Parlament d'Estrasburg. El PP, per contra, experimenta la reculada més gran de tots els partits, en coincidència amb el seu comportament en les generals. La formació liderada per Pablo Casado perd sis punts i la seva estimació de vot es queda en el 20%, amb el qual aconseguiria entre 12 i 13 escons, enfront dels 16 que va obtenir en 2014.



Centre dreta

L'enquesta, la informació de la qual es va obtenir a partir de 1.003 entrevistes telefòniques i on-line fetes entre el 10 i el 15 de maig amb un marge d'error del 3,1%, situa en la tercera posició a Ciutadans, amb un 16% dels vots i entre 9 i 10 butaques en el Parlament Europeu.

Com ja va passar el 28 d'abril, el partit d'Albert Rivera guanya posicions en el centre dreta, però queda darrere del PP, al qual vol rellevar com a principal força d'aquest àmbit polític i de l'oposició.



Ciutadans millora

Ciutadans millora substancialment els seus resultats del 2014, quan va obtenir dos escons i el 3,2% dels vots, però també cal tenir en compte que en aquells dies el partit fundat a Catalunya el 2006 feia els seus primers passos per convertir-se en una força d'àmbit nacional.

De fet, en els comicis d'aquell any, el cinquè partit amb més vots va ser la Unión Progreso y Democracia (UPyD), que liderava Rosa Díez. Aleshores, la formació va obtenir el 6,5% dels vots i 4 escons.

A final de l'any 2014, les negociacions entre totes dues forces per concórrer juntes a les municipals i autonòmiques de l'any 2015 van descarrilar i UPyD va entrar en una fase de declivi que la va conduir a la irrellevància política.

Unidas Podemos

Unidas Podemos, com en els comicis generals, ocuparà la quarta posició, amb un 14% dels vots i vuit escons. Cinc anys enrere, la formació dirigida per Pablo Iglesias va obtenir el 8% i 5 places a Estrasburg. Va ser la irrupció pública d'un partit que havia nascut a rebuf del 15-M. La reculada experimentada en les últimes generals prossegueix ara, si es confirmen els resultats de l'enquesta, perquè aquest cop concorre al costat d'Esquerra Unida, una formació que fa quatre anys va encapçalar la coalició l'Esquerra Plural, que va aconseguir 6 eurodiputats i un 10%.



Junqueras i Puigdemont

Vox entra al Parlament d'Estrasburg amb 5 escons i el 8% dels vots. Just darrere hi figura Ara Repúbliques, una coalició formada per Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu i el Bloc Nacionalista Galego i encapçalada per Oriol Junqueras, el líder d'ERC que és jutjat aquests dies al Suprem per l'1 d'Octubre. Tindria el 6% dels sufragis i tres representants.

L'última formació que aconseguiria plaça per a l'Europarlament seria Lliures per Europa, que encapçala l'expresident català Carles Puigdemont, ara a Bèlgica.

Els 5 escons que quedaran en suspens fins que el Regne Unit surti de la UE corresponen al PSOE (2), PP (1), Ciutadans (1) i Vox (1).