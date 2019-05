Junyent busca el contacte més proper amb els ciutadans tot degustant tapes

Els candidats viuen en una bombolla en les dues setmanes de campanya electoral perquè en els actes i mítings assisteixen bàsicament militants del partit que els donen el seu suport incondicional. El candidat de Junts per Manresa, Valentí Junyent, que es presenta a la reelecció, va voler sortir de la bombolla en un intent de trobar-se ciutadans que no són del partit i li parlessin de problemes que té la ciutat i tenir l'oportunitat d'explicar les seves propostes més enllà dels manresans que sempre assisteixen als mítings. La fórmula per aconseguir que els ciutadans de sentissin atrets en la proposta de Junyent, oferint menjar.

Divendres al vespre Junyent va oferir tapes a l'espai de degustació del Mercat Puigmercadal i va saludar ciutadans que s'hi van apropar. «En els actes sempre venen els que segur votaran el partit, però n'he trobat alguns que mai abans no els havia saludat. En aquesta actes, és quan es constat que les preocupacions dels ciutadans és què passa amb la seva realitat més immediata, si hi ha haurà millores en el seu carrer o barri», explicava Junyent mentre degustava una tapa de llagostins amb tempura i romesco, i més tard una altra de farcellet de salmó amb cremós de formatge i vinagreta de fruits secs.

Com que estava al Puigmercadal, les principals suggeriments que va rebre van ser els dels paradistes que volen una promoció major de l'espai per assegurar que els seus negocis van sobre rodes. «N'hi ha que m'han dit que hem de potenciar el mercat enfront el perill que significa avui dia per a ells les grans superfícies», explicava el candidat.

L'acte de divendres també va servir perquè els ciutadans coneguessin els rostres nous de la llista electoral i que, per tant, esperen tenir una cadira a l'Ajuntament a partir del 26 de maig. «En aquest contacte més directe molta gent parla del seu dia a dia. Jo vaig rebre un mail d'un conegut que em deia que si li asfaltàvem el carrer, ens votaria», explicava Rosa M. Ortega, que és quarta a la llista. Antoni Massegú, un altre rostre nou de llista de Junyent, explicava que també mantenen contacte amb barris per incentivar el contacte directe i conèixer primera mà les preocupacions dels ciutadans.