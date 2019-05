El socialista Felip González destaca la seva proximitat amb la gent al barri de la Sagrada Família

La candidatura del PSC de Manresa ha celebrat aquest migdia un acte de campanya al barri de la Sagrada Família, als jardins situats entre el CAP Foneria i el Mercat del barri. Ha estat un acte de petit format, amb un simple plafó al darrera, un micro y el candidat parlant a tocar de la gent, prop d'un centenar de persones, arengant des de ben a prop. "Perquè la nostra campanya -ha dit González- és així, propera a la gent, d'escolta activa, com ho han estat aquests quatre anys d'oposició constructiva de diàleg, de negociació, i de pacte en benefici de la ciutat".

L'acte s'ha centrat en la presentació del 28 components de la llista que Felip González ha anat presentant alhora que ha anat explicant la seva trajectòria comuna amb cada candidat o candidata. Aprofitant alguna d'aquestes petites històries personals, González ha anat recordant algunes de les seves principals propostes electorals.

L'acte s'ha iniciat amb un parlament de presentació a càrrec de Juan Carlos Vázquez, el numero 17 de la candidatura, l'actor transformista conegut com Karla Show. Ha demanat un fort aplaudiment solidari amb la família socialista de Castellgalí que en aquell mateix moment celebrava un Ple Municipal Extraordinari en record del regidor Miguel Largo Coca, mort aquest divendres sobtadament als 44 anys d'edat.

Seguidament, Vázquez ha destacat que, per damunt de la decepció que li havia generat el món politic darrerament, havia acceptat participar en aquestes eleccions locals per donar suport al que, "per sobre de qualsevol altra qualitat, és una bona persona i un polític honest que és el que li convè a la nostra Manresa perquè faci un canvi a millor".

També ha intervingut l'exregidor socialista, Pere Camprubí, que en els mateixos termes ha elogiat la figura de González, de qui ha destacat que s'havia fet càrrec del partit en uns moments complicats però que l'havia sabut fet perviure i créixer a la ciutat gracies a la feina incansable del grup municipal a l'Ajuntament. En aquest sentit, Camprubí ha fet notar que el PSC és dels pocs partits del panorama politic actual que encara continua dient-se pel mateix nom,. "Altres, en canvi, aconsegueixen finalment que l'elector s'acabi fent un bon lio"

Per la seva part, Felip González, ha centrat el seu parlament en destacar que la primera setmana de campanya electoral ha estat molt fructífera. El contacte amb la gent és molt proper i sincer, i molts manresans i manresanes ens estan mostrant el seu suport que segur que es plasmarà en uns bons resultats el diumenge 26 a les urnes". "Us puc prometre que els propers 4 anys -ha dit González- encara farem més bona feina, i que serem més edils a fer-la, segur. El creixement del partit a la ciutat és sostingut i estem convencuts que tindrem uns resultats que ens permetran governar. Perquè de governar, es pot fer fins i tot des de l'oposició, si el Grup Municipal té prou membres com per fer una tasca política plena a la cerca constant d'acords en benefici de la majoria i del seu benestar. L'Ajuntament que liderarem els i les socialistes manresans ho serà de tots, per a tots, i amb tots, no només representatiu d'una part de la població, sinó abocat al benestar dels ciutadans, pensin com pensin, parlin la llengua que parlin o resin al Deu que vulguin o simplement que no resin". Perquè aquests són els valors de la solidaritat, la fraternitat i la justícia social que sempre hem defensat i continuarem defensant des del PSC, ha conclòs González.