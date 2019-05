Artur Mas acompanyarà Valentí Junyent en l'acte principal de Junts per Manresa

L'expresident Artur Mas acompanyarà l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, en l'acte central de campanya, que se celebrarà dimecres 22 de maig a les 19:30 h a la Plana de l'Om. La música en directe, a càrrec de Salva Racero, servirà per amenitzar un acte que també comptarà amb les intervencions de Carles Puigdemont, del president del PDeCAT David Bonvehí, de l'expresidenta de la Diputació de Barcelona Mercè Conesa, del regidor i número 3 de la llista de Junts per Manresa, Joan Calmet, i de la número 2 de la candidatura, Núria Masgrau.

Artur Mas ja va donar suport a la candidatura de Valentí Junyent a Manresa el 2015, en les passades eleccions municipals, quan també desplaçar-se a la capital del Bages per acompanyar l'aleshores alcaldable per CiU.

Aquest serà el darrer esdeveniment de gran format que durà a terme Junts per Manresa. No obstant això, la candidatura que lidera Junyent seguirà fent diversos actes de petit format per explicar als manresans el projecte de ciutat i l'obra de govern feta fins ara.