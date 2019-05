Increpen Borràs, Cleries, Boye i Talegón a un acte de Junts-Lliures a Madrid

Dos homes van increpar ahir els assistents a un acte de Junts- Lliures per Europa a Madrid protagonitzat per l'advocat Gonzalo Boye, la diputada de Junts Laura Borràs, la periodista Beatriz Talegón i el senador Josep Lluís Cleries. Tots van ser insultats juntament amb els seus acompanyants a la porta de l'hotel madrileny on es feia l'acte, just abans que hi entressin.

«Per què veniu a la capital?», els va dir un d'ells, que duia una samarreta del Cid Campeador. «No aconseguireu res. No us sortireu amb la vostra. Alguns hem jurat bandera, sabeu? I si cal lluitar, lluitarem fins al final», va insistir en un to agressiu assenyalant-los amb el dit.

«Grava, grava i després ho traieu a la puta TV3», va continuar l'home quan diverses persones van començar a enregistar els fets amb el mòbil.