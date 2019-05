L'alcaldable de Junts per Berga, Jordi Sabata, vol que la ciutat «recuperi la capitalitat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, demana que els berguedans facin el vot a favor de les candidatures de Junts per Catalunya al Berguedà el proper 26 de maig, que enguany seran representades en 18 dels 31 municipis. Per la seva banda, l'alcaldable de Berga, Jordi Sabata, vol que es recuperi la capitalitat de comarca de la ciutat. En l'acte de presentació de les candidatures de Junts per Catalunya al Berguedà al Pavelló de Suècia de Berga, i amb la sala plena de gent, ambdós van remarcar ahir la necessitat de treballar per l'autodeterminació i la cohesió entre polítics i ciutadans per poder fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre.

En aquest sentit, Sabata va demanar un vot de confiança dels assistents i el vot a favor de les 18 candidatures que es presenten al Berguedà «per tal de poder treballar conjuntament per una millora de la comarca i trencar la idea que el Berguedà ha quedat aturat des de la crisi de les colònies tèxtils i la mineria». «En aquests quatre anys hem pogut veure com alguns ajuntaments ja han començat a treballar per tenir una mira de futur i d'expansió. Hem de treballar en la mateixa línia que el Consell Comarcal i l'Agència de Desenvolupament han fet fins ara perquè els joves no tinguin la necessitat de marxar del territori i que les persones que hi viuen tinguin les millors condicions possibles».

També l'alcaldable de Berga va assegurar que, en cas d'entrar a governar, voldria recuperar la «capitalitat» de la ciutat, «a la qual s'ha renunciat aquests anys, i això cal per poder treballar millor i conjuntament amb els altres munucipis de la comarca».

En aquest sentit, el president comarcal del PDeCat, Jordi Selga, va mostrar la satisfacció de totes les candidatures presentades i va assegurar que «totes són molt potents i tots els membres estan disposats a treballar de valent per millorar els seus municipis».

També en aquesta línia el president Torra va considerar la necessitat que governi el candidat de Junts per Berga per poder treballar més conjuntament i de manera cohesionada des del Govern de la Generalitat i d'aquesta manera poder aplicar «polítiques de millora» a la ciutat. «M'agradaria que, com a president, en el moment que hagi de cridar l'alcalde de Berga per poder donar suport al Govern de la Generalitat, aquest pogués ser Jordi Sabata», va dir el president.

Però en l'acte no només es va parlar de política local, sinó també de les eleccions europees i de la situació actual de Catalunya. Jordi Selga, del PDeCat al Berguedà, va assegurar que és necessari «omplir les urnes de vots perquè els resultats determinaran el que pot passar amb la situació actual del nostre país».

També Josep Lara, president del Consell Comarcal, va afegir a les paraules de Selga, que, «en cas que la candidatura de Junts per Catalunya guanyi els comicis europeus, i en el Parlament Europeu hi hagi la representació de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, es demostrarà la vergonya de tenir al cor d'Europa presos polítics i exilitats sense fer-hi res al respecte».