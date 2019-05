Les AMPA dels centres públics d'Igualada són crítiques amb l'actual govern

Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) dels cinc centres públics d'Igualada critiquen que no s'hagin pogut reunir amb els representants del govern d'Igualada per explicar-los el seu posicionament com a partit. En un comunicat fet públic ahir expliquen que s'han reunit al llarg d'aquest curs amb els caps de llista d'ERC, Igualada Som-hi i Poble Actiu per conèixer de primera mà quines idees tenen en matèria d'educació de cara al nou mandat que s'obrirà a partir de les eleccions d'aquest diumenge, 26 de maig.

Les AMPA afirmen que no s'han reunit amb les altres formacions tot i que els havien fet arribar la seva petició i per això entenen que si les altres formacions «no han mostrat interès en conèixer de primera mà les propostes de les famílies usuàries dels centres educatius públics» és perquè «l'interès per l'educació dels que no s'han reunit no és una prioritat».