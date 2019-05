Cal Clarassó, l'aposta per revifar el nucli antic

Després d'una legislatura plàcida, gràcies a l'àmplia majoria assolida fa quatre anys, ERC intentarà revalidar el govern a Santpedor, en mans republicanes des de fa 16 anys. Xavier Codina, que va recollir l'herència de Laura Vilagrà (que va governar durant 3 mandats), va accedir a l'alcaldia fa quatre anys amb 8 dels 13 regidors, i va recuperar la majoria absoluta que ERC ja havia aconseguit el 2007. La rehabilitació de Cal Clarassó, La Nau i la urbanització del Mirador de Montserrat són alguns dels principals reptes que ha entomat el govern en aquest mandat.

Aquests comicis estan marcats per la irrupció de la CUP i Santpedor en Comú Podem, dues formacions que es presenten per primera vegada a les municipals i que poden captar una part de l'electorat dels republicans. Un pastís que també s'hauran de repartir amb dues formacions històricament presents al consistori: Junts per Santpedor (antiga CiU) i Progrés Municipal, vinculada al PSC.

La marxa de Laura Vilagrà (ERC), alcaldessa durant 12 anys, no va ser un impediment en les eleccions municipals del 2015 perquè la formació republicana, encapçalada del Xavier Codina, millorés els resultats i recuperés la majoria absoluta. La segona força va continuar sent CiU, tot i que va perdre un regidor i va quedar amb 3, mentre que el PSC, que havia governat del 1991 al 99, va mantenir els 2 regidors que ja tenia el 2011. Ara, caldrà veure si l'aparició de noves candidatures fa variar la correlació de forces.

Irrupció de nous partits

Una de les principals novetats d'aquests comicis és la irrupció de la CUP. Tot i que la formació està constituïda al municipi des de fa uns anys, és el primer cop que es presenta a les eleccions municipals. Ho fa amb Aniol Vila al capdavant i amb una candidatura amb quatre eixos estratègics: el feminisme, el mandat de l'u d'octubre, l'apoderament popular i la municipalització dels serveis públics.

La CUP, però, no és l'única formació que s'estrena a les municipals. Josep Puig, membre fundador de la Plataforma de Jubilats i Pensionistes de Santpedor, és el cap de llista de la candidatura de confluència Santpedor En Comú Podem, com a referent local de Catalunya en Comú i el Cercle de Podem Santpedor. La formació aposta per potenciar la participació ciutadana, la mobilitat al poble i la dinamització del nucli antic.

La candidatura de Junts per Santpedor, hereva de l'antiga CiU, estrena cap de llista tot i que no és una cara desconeguda. El candidat a l'alcaldia és Antoni Puiggròs, que actualment és regidor i portaveu a l'Ajuntament, a l'oposició. L'alcaldable ja va concórrer a les eleccions del 2015 com a número 3 de la llista de CiU, que encapçalava Francesc Xavier Claus (que posteriorment va deixar l'acta de regidor). Puiggròs vol liderar «l'alternativa i el canvi al poble».

La candidatura de Progrés Municipal, vinculada al PSC, que aquest mandat ha tingut dos regidors a l'oposició, Fina Rodríguez i David Casellas, estrena alcaldable. Ferran Tarazona, que ja formava part de la candidatura de fa quatre anys, encapçala una llista on també hi ha Rodríguez de número 2, i Casellas, de 4. Progrés Municipal assegura que en aquest mandat el paper de l'oposició ha estat «complicat», perquè ha estat «ple de promeses i compromisos incomplerts per part de l'equip de govern».

Nous equipaments

Els primers dotze anys de govern republicà, amb Laura Vilagrà al capdavant, van estar marcats per la revisió del planejament urbanístic i per la posada en marxa de nous equipaments com ara la llar d'infants Els Gallerets, l'escola La Serreta, el Camp de futbol Josep Guardiola, l'auditori de Sant Francesc i la residència d'avis de Can Jorba.

Aquest darrer mandat, el govern dels republicans s'ha marcat com un dels principals reptes iniciar la rehabilitació de l'antiga fàbrica de Cal Clarassó, ubicada al bell mig del nucli antic, per convertir-la en un centre cívic. Els treballs, que tenen un cost total d'1,7 milions d'euros, acaba de culminar la primera fase i per al següent mandat quedaran pendents les dues següents per condicionar els interiors de l'edifici i l'adquisició del mobiliari. Es preveu que el nou equipament, que acollirà la llar d'avis i un bar restaurant, sigui una realitat l'any 2020.

Urbanització del Mirador

Un altre dels projectes destacats d'aquest mandat són les obres d'urbanització del Mirador de Montserrat, una reivindicació històrica que s'ha començat a executar recentment. El projecte té un pressupost de prop de 6 milions d'euros i es desenvolupa en dues fases: la primera, que es fa actualment amb el desplegament de la xarxa de clavegueram, i la segona, que se centrarà en la urbanització dels carrers que encara són de terra. Aquesta legislatura també s'ha reconvertit l'antiga nau de la brigada municipal, al costat de Cal Llovet, en una equipament municipal per a les entitats, s'han posat en marxa els pressupostos participatius i ja s'ha anunciat de cara al proper mandat una segona pista poliesportiva.

Tot i que aquesta ha sigut una legislatura plàcida també hi ha hagut algun moment complicat com la denúncia per presumpta vaga encoberta que va presentar l'Ajuntament contra set agents de la Policia Local que estaven de baixa. Una causa que es va acabar arxivant i que va desencadenar les crítiques de l'oposició.