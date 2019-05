«Després de l'octubre del 2017 molta gent vam començar a Cs»

El color taronja no és a l'arc de Sant Martí del ple de l'Ajuntament d'Igualada. Carmen Manchón es presenta per primera vegada a unes eleccions municipals a la capital de l'Anoia i està disposada a fer que la seva formació, la que lidera Albert Rivera, entri a formar part del ple anoienc. Han canviat poc les alternatives polítiques que es presenten a les eleccions a Igualada. Alguns, com Igualada Som-hi, tenen al capdavant un independent, però el suport és del PSV i En Comú. Per tant, com a novetat, Ciutadans i Manchón. La candidata explica que el que l'ha mogut a entrar en política ha estat el procés independentista perquè, segons manifesta, «volia transformar coses que no es poden transformar. Volen fer-nos canviar a tots la forma de viure», afegeix. Ella, que té l'esperit competitiu d'haver format part d'un equip de waterpolo i haver lluitat a favor de la causa de l'esport femení, ara es lliura a la batalla dels ajuntaments. Manchón forma part d'aquesta fornada de nous militants de Ciutadans que s'hi han incorporat darrerament.

Quin és el punt del procés que li fa veure que ha de fer alguna cosa des de la política?

Hi va haver un moment en què vaig dir prou i em vaig preguntar per què havia d'estar callada. Em sentia amb l'obligació moral de posar-m'hi, recordo que era un diumenge a la tarda. Molta gent com jo ens vam trobar i vam començar el projecte amb Ciutadans. Hem començat a treballar amb un projecte de ciutat i ens hem estès per la comarca, fins a les 8 localitats on ens presentem, i participem en actes polítics d'aquí i d'altres llocs, com Madrid o Reus, per exemple.

Donen suport als quatre punts del document Compromís per la Conca de la Plataforma per la Conca. Per què?

Compartim que a l'Anoia hi ha superfície industrial que no s'utilitza, prop d'un 40%. Per què cal construir un nou polígon, perquè quedi buit com els que hi ha? Això a més va en contra del territori, del paisatge. També hi ha Unió de Pagesos i cal escoltar-se tothom. Ara no hi ha necessitat d'aquest nou polígon.

Aleshores quin tipus d'indústria proposen per al territori?

Una indústria moderna, no contaminant, del sector 4.0. L'exemple més clar és la indústria dels drons.

Defensen una aposta ferma pels drons, en què consistiria?

Tenim l'aeròdrom Igualada-Òdena BCN infrautilitzat. A l'aeròdrom a Sabadell ja s'han començat a fer cursos per a pilots amb sortides professionals. El món dels drons té moltes sortides, serveixen per a tot, per al sector industrial, de defensa, forestal, transport... Cada vegada tenen més i més aplicacions.

Però en el camp dels drons la ciutat no té expertesa. Confia obrir un nou camp per al desenvolupament econòmic i la continuïtat de l'aeròdrom?

Seria bo fer un centre de formació i potenciar tota la indústria que té al voltant, com per exemple fabricar-los i no haver-los d'importar de la Xina o Taiwan. A Sabadell hi hauria una empresa dedicada a fer drons. La compra és una mica més cara, però els recanvis, tots els accessoris i el manteniment surt més econòmic.

Com proposen dinamitzar el comerç local i el sector serveis?

Som partidaris tant de les grans superfícies com del petit comerç. Cal que la gent valori el comerç de proximitat. El volem posar en valor perquè és un tipus de comerç diferent de la resta, contraposat a un gran magatzem; per exemple, està especialitzat en el producte local, com ho poden ser els productes bio. A Òdena hi ha un productor que fa vins biodinàmics. Com a clients hem de saber per què un vi o un altre producte costa més i el venedor de proximitat pot explicar els detalls de com s'ha elaborat.

Consideren l'associacionisme una bona eina de cohesió social i treball per a l'oci i la cultura de la ciutat?

Si l'associacionisme funciona, està bé, però si la gran majora d'activitats del jovent estan organitzades per una o poques entitats i altres joves no comparteixen aquesta forma de fer les coses, hi ha una exclusió d'una part de la joventut. Hi ha d'haver altres empreses, especialistes en l'oci que ho gestionin.

A Ciutadans, quines mesures proposen per actuar sobre la pobresa energètica a la ciutat d'Igualada?

Igual que existeix el bo social de l'electricitat, proposem el bo social per l'aigua. Els serveis mínims han d'estar garantits per a tota la població. Ja sigui a través de l'empresa distribuïdora o bé a través dels serveis socials de l'Ajuntament.

Recullen al programa una proposta de servei de taxi nocturn. Creu que hi ha un problema de seguretat, de circulació, de distància?

És una proposta més de les que hem fet en què qualsevol persona s'hi pot trobar. No tothom té cotxe i, per exemple, al vespre, a mi em va passar de demanar un taxi i no el vaig poder aconseguir. Era impossible. A vegades hi ha gent que va a l'hospital i surts de l'hospital i no tens vehicle. Aleshores què fas? Caldria un taxi de guàrdia. No és normal que en una ciutat de 40.000 habitants no hi hagi una oferta de transport públic. Si la gent surt a prendre alguna cosa o a sopar, com tornes a casa?

Davant d'una proposta urbanística de barri, què valoren més: un sondeig d'opinió al veïnat o una votació?

Al barri Montserrat van fer un sondeig i ara hi estan treballant. L'actuació s'ha fet a partir dels resultats de les enquestes. En un sondeig, les respostes d'un o una veïna del barri et poden dir mancances que veu que un altre veí no ha vist. El consens sempre és bo. Una persona amb mobilitat reduïda o, per exemple, un invident, trobarà unes mancances a l'entorn que altres veïns no han notat.

Si tingués una vareta màgica, què faria o amb què equiparia Igualada?

Faria d'Igualada un referent dins el conjunt de les ciutats mitjanes. Una ciutat on la gent que volgués hi pogués venir a viure.

Hauria d'explicar com es pot dur a terme una transformació d'Igualada en aquest sentit. Què faria per la ciutat?

Que tothom tingués feina, que tothom s'hi trobés a gust i que tothom sabés compartir els espais públics, perquè els espais públics són de tots. Hem de gaudir d'una bona Festa Major i d'uns bons Reis i no que es polititzin aquestes actuacions, sinó que siguin lloc de trobada i de festeig. Igualada a més és en un lloc estratègic, a prop de totes les capitals de província. Milloraria les comunicacions públiques perquè estigués connectada, físicament i realment, al món. Tornaria a posar la ciutat d'Igualada al mapa.