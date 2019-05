ERC de Berga vol augmentar el pressupost per a les escoles

Esquerra Republicana a Berga ha explicat aquest dimarts les seves principals propostes en matèria d'educació. Pel partit, una de les grans prioritats serà afegir més pressupost per millorar i mantenir en les millors condicions les instal·lacions i infraestructures dels centres educatius que depenen del consistori, segons ha dit la candidata Meritxell Almà. La membre de la llista ha explicat que els recursos actualment són insuficients, i ha posat d'exemple que l'escola de Sant Joan ja té els projectes de millora del pati i de la cuina, o la de Santa Eulàlia, que també ha de millorar el pati.

Paral·lelament, els republicans es comprometen a buscar recursos extres per l'Escola Bressol i l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus, perquè puguin aplicar projectes innovadors, com ja estan fent, però amb un suport institucional perquè ho puguin fer de la millor manera possible, i també perquè els centres puguin desenvolupar els seus projectes amb total llibertat.

En l'àmbit comarcal, la prioritat serà potenciar i aconseguir més i millor oferta formativa, amb especial interès pels cicles formatius i, sobretot, els de Grau Superior. D'aquesta manera, la formació es podrà adequar a l'estructura productiva que volem pel Berguedà, i es podran potenciar els aspectes en els quals la comarca pot créixer.

Per altra banda, el candidat a l'alcaldia, Ramon Camps ha explicat que les seves polítiques educatives es basaran en la filosofia de l'Educació 360 - Educació a temps complet, que defensa que tots els aspectes de la vida i l'educació s'han de retroalimentar, i que la vida és un procés d'aprenentatge integral, on cada experiència fora part d'aquest aprenentatge i s'hi van sumant les capacitats i les habilitats. Esquerra considera que l'educació s'ha de tenir en compte en tot, perquè l'educació és a tot arreu.

Els republicans es comprometen a implicar a totes les entitats i tota l'activitat de la ciutat amb l'educació, per aprendre els uns dels altres, i alhora garantir l'accés a tothom a aquestes activitats, ja que és en les possibilitats d'accés on es comencen a gestar les diferències que es troben les persones en el seu futur. Per tant, Esquerra dibuixarà línies d'intervenció per millorar els nivells educatius i formatius de la ciutadania al llarg de la seva vida i, entre altres mesures, integrarà l'Escola Bressol i l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus al 100% en el plantejament educatiu.