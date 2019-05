ERC de Manresa i Sant Fruitós es conjuren per oblidar recels històrics

Els alcaldables d'Esquerra Republicana per Manresa i Sant Fruitós de Bages, Marc Aloy i Àdria Mazcuñán, respectivament, s'han compromès a deixar de banda «les picabaralles històriques» entre les dues poblacions i treballar conjuntament per resoldre «els reptes» que comparteixen els dos municipis. Han promès una cooperació i una col·laboració constant per impulsar el Parc Tecnològic, ampliar el parc de l'Agulla i per millorar la mobilitat en transport públic entre els dos municipis. Aloy va participar a l'acte central d'Esquerra a Sant Fruitós juntament amb el secretari de Política Municipal d'ERC, Marc Sanglas.

De l'Agulla, Aloy va assegurar que «va molt més enllà de ser el gran parc de Manresa i el gran parc de Sant Fruitós perquè és el de la comarca, i el volem més gran i més viu, i que estigui més ben connectat amb els nuclis de Manresa i de Sant Fruitós». El candidat a l'alcaldia de Manresa va explicar que a través del Consorci de l'Agulla, organisme en el qual hi participen les dues poblacions, s'ha fet molta feina, però «ha costat massa, molt, i cal fer-ho molt més fàcil perquè tenim molts projectes per aquest parc que volem tirar endavant».

Un d'ells és un carril bici que uniria l'Agulla amb Manresa, Sant Fruitós, Pineda de Bages i Santpedor. Per Aloy «milloraria molt la mobilitat entre poblacions que estem a tocar». Va dir que el projecte «podria ser molt fàcil de realitzar si col·laborem. És per això que volem treballar en projectes compartits».

Un altre d'aquests és el Parc Tecnològic, que «hem de ser capaços de desencallar perquè vinguin noves indústries tecnològiques que generin llocs de treball de qualitat», en opinió d'Aloy. Va afegir «està encallat des de fa massa anys, i Manresa i Sant Fruitós ens hem de posar d'acord per tirar-lo endavant».

Aloy va assegurar que per qüestions com aquestes vol ser alcalde de Manresa. «Vull millorar la ciutat, vull millorar la comarca. Tenim un equip preparat per fer-ho i un projecte molt clar». També va desitjar que Àdria Mazcuñán «sigui la propera alcaldessa de Sant Fruitós. Perquè també té un bon projecte, un bon equip i ha treballat moltíssim aquest mandat, i perquè tots dos estem disposats a treballar plegats per fer avançar el territori». Va subratllar que cal deixar de banda els recels històrics» i avançar amb consensos.