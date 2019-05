ERC proposa crear una brigada amb voluntaris per fer el manteniment

ERC es proposa crear una brigada amb persones voluntàries per ajudar a fer el manteniment de la ciutat. Ho va explicar ahir la número 2 dels republicans a Berga, Dolors Tous, acompanyada de l'alcaldable Ramon Camps en una roda de premsa.

Es tracta de crear «una figura similar a una brigada ciutadana, que vetlli pel manteniment de la ciutat, per exemple, ajudant a la brigada del consistori a netejar fonts o parcs, o pintant parets municipals». En un comunicat fonts d'ERC matisen que «aquestes iniciatives no han de deslliurar el consistori de les seves obligacions, sinó que l'Ajuntament ha de facilitar la feina i ajudar amb tot» a aquestes brigades. Aquesta mesura «ha de servir per conscienciar la gent que la ciutat és de tots, com també l'Ajuntament, no només dels 17 regidors».

D'altra banda, un dels projectes principals per Esquerra és revitalitzar el parc del Lledó. Els republicans es comprometen a adequar-lo una altra vegada.