«A Igualada hi ve molta gent, però ens calen polítiques d'habitatge»

Marc Castells va arribar a l'alcaldia fa 8 anys, i va canviar el color polític que governava la capital de l'Anoia. Fa quatre anys, els votants el van premiar amb una àmplia majoria. I la seva formació l'ha valorat fins a fer que sigui el president de la Diputació de Barcelona.

Presenten una candidatura continuista o proposen línies de govern diferent?

Hem volgut fer una renovació aportant experiència professional, joventut i il·lusió amb un projecte continuista, en el sentit que Igualada està vivint una de les seves millors èpoques. Volem seguir amb les idees predeterminades de l'anterior legislatura, amb els nous projectes que presentem al programa electoral i, a la vegada, incorporant gent independent que té una demostrada vàlua professional i personal.

Recullen el guant de la remunicipalització de l'aigua?

Amb l'aigua volem resoldre un problema heretat des de fa més de 100 anys. A través dels ajuts jurídics de la Diputació de Barcelona estem endreçant un contracte amb el servei de l'aigua que no existeix. Tinc la sensació que es resoldrà en el proper mandat. I estem esperant la sentència que serà definitiva pel que fa a l'aigua de Barcelona, que està en via de donar-se a conèixer i és un cas idèntic al d'Igualada. Volem tenir el màxim de coneixement possible, els juristes d'Igualada estan plenament informats, alineats amb els de la Diputació de Barcelona.

A una ciutat mitjana com Igualada li manquen competències?

Tots els alcaldes i alcaldesses voldríem tenir més competència i creiem en el principi de subsidiarietat. Qui millor que nosaltres per saber què vol la nostra ciutat. Malgrat tot, si tenim les idees clares, és possible. Per exemple, no tenim competències en la universitat, però a ningú se li escapa que ha estat el lideratge de l'Ajuntament el que ha provocat que ara Igualada sigui ciutat universitària, que l'any que ve tindrà 500 estudiants i que d'aquí a 4-5 anys en tindrà 1.000.

Igualada ha superat els 40.000 habitants, proposen disminuir la pressió fiscal d'alguna forma?

No és que ho proposem, l'any passat ja vam abaixar l'IBI. Nosaltres apostem per la moderació fiscal i això té a veure amb ser conscients que hi ha un deute que cal retornar i hem de garantir la solidesa i la bona gestió de les finances municipals. En tot cas, el tipus impositiu de l'IBI, en la part que depèn de l'Ajuntament, els darrers 4 anys ha baixat una barbaritat.

Tenen previst plans de xoc per evitar l'increment dels preus de lloguer?

Aquest increment no és a Igualada, és a tota la demarcació de Barcelona. Qualsevol ciutadà dels 311 municipis que formen part de la demarcació li dirà que l'increment del lloguer és una realitat i una problemàtica que hi ha. Però, primer, no ho pot controlar un ajuntament, cal instar la Generalitat que habiliti fórmules perquè aquesta tendència canviï. Ara bé, hem de ser proactius per facilitar que hi hagi més habitatge a disposició de la ciutadania i aquesta és la nostra línia. A Igualada hi ve a viure molta gent i també està creixent en població. En mil anys d'història mai havíem arribat als 40.000 habitants. Hem de fer polítiques que permetin crear nous habitatges. Una dada: entre els carrers Sant Jordi, passeig de les Cabres, plaça de la Creu i rambla, a l'entorn de les antigues muralles d'Igualada es posaran a disposició de la gent 30 pisos de lloguer aquest juliol. El mercat s'està movent.

Entenent que l'aposta d'AirBnB funcionarà, creu que alguna zona d'Igualada pot veure's afectada per la gentrificació?

No. Estic convençut que no. AirBnB és una oportunitat molt gran per a la nostra ciutat i, preveient el futur, un nou sector econòmic, per generar més ocupació i oportunitats. Hem d'estar amatents al que pugui passar. Fixem-nos en l'oportunitat que és i quantes ciutats voldrien que, quan una persona dels 400 milions d'usuaris que AirBnB té al món vol venir 4 o 5 dies a Barcelona, rebi un correu electrònic, com està passant ara, explicant-li que Barcelona és molt més i que pot visitar Igualada, sobretot en els moments en què hi ha esdeveniments destacats. Aquest any farem una campanya de publicitat important pel European Balloon Festival. Que un pis s'ocupi de 2 a 5 dies per esdeveniments importants que generin riquesa i que els visitants comprin al nostre comerç i gaudeixin dels restaurants de la ciutat, és una oportunitat. Junts per Igualada hi apostem perquè és una fórmula per posar Igualada al mapa, un dels objectius de l'inici del mercat.

En l'àmbit industrial i comercial, com valora la posició d'Igualada com a ciutat mitjana del quart cinturó i què proposen perquè sigui més competitiva?

Qualsevol persona de fora dirà sobre Igualada que a la ciutat hi passen moltes coses, que s'està tirant endavant i que no para de sortir arreu. Hem posat Igualada al mapa amb esdeveniments i propostes que generen un atractiu per a tothom. Ha provocat que gent de fora, de Manresa, Berga, Vic, de Vilafranca del Penedès o de Vilanova, s'hagi acostumat a venir a la ciutat. No cal dir de Cervera i de Martorell. Aquest és un primer objectiu que hem aconseguit i això és fomentar el comerç de veritat.

Més enllà de la dinamització del sector privat, com proposen fer disminuir el nombre d'igualadins igualadines que la crisi ha situat en el tercer sector?

Durant la legislatura passada vam fer el pacte social d'Igualada. Quan la crisi era màxima, el gener del 2013, quan hi havia prop de 4.700 aturats només a Igualada, ara estem al voltant dels 2.200. Això ha millorat. Aquestes persones han trobat una sortida professional. Les persones que gestionen el Banc d'Aliments i els Serveis Socials de la ciutat ens diuen que la situació ha millorat. Coses que cal fer: del 2014 al 2018 s'ha passat de 28.000 hores de Servei d'Assistència Domiciliària a 38.000. Hem augmentat l'assistència a les persones més grans. L'Ajuntament d'Igualada és ara aquella xarxa que permet que, quan una persona cau, l'Ajuntament la pugui sostenir.

Podria dir una acció de govern que no ha funcionat com esperaven i com l'han pogut corregir, entenent que estaven amb majoria absoluta?

Una de molt curiosa. Fins fa 3 anys Igualada no tenia cinema. Amb una recollida de més de 5.000 signatures la gent va reclamar que hi hagués un cinema. Contra la situació en què la gent no tenia accés a l'oci i la cultura, l'Ajuntament d'Igualada es va aliar amb l'Ateneu Igualadí per fer un cinema modern, nou, còmode i que el 2018 va vendre 28.000 entrades. D'un cas de no tenir res, a tenir un cinema i que funciona bé. Una altra seria la torre de Cal Salines, una torre que l'hem convertida, d'acord amb la Fundació Apinas, en una Aula Integral de Suport i una llar per a joves que puguin viure-hi sols.