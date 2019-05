Inscrits de Podem demanen el vot per a Manresa en Comú

Inscrits de Podem, partidaris de la confluència d'esquerra, participen en la candidatura Manresa En Comú i demanen el vot per aquesta candidatura.

Víctor Prat, número 2 de la candidatura de Manresa en Comú, ha explicat que «en la nostra candidatura hi ha persones de diferents partits: ICV, Podem, EUiA, Comuns i independents perquè estem convençuts que l'esquerra ha de confluir per poder ser útils a la societat».

Ramon Antequera, número 8 de la candidatura, lamenta que des del cercle de Manresa s'hagi manifestat a premsa: «A Podem l'han perjudicat les confluències i les coalicions, i això penso que –també a nivell estatal– ho intentarem evitar».

Antequera afegeix que «Això va en contra del pensament polític de Podemos i del seu líder Pablo Iglesias, que sempre han apostat per confluir amb d'altres formacions d'esquerra: a nivell estatal en Unidas Podemos i a Catalunya En Comú Podem. I a Manresa aquesta proposta confluent i integradora és Manresa en Comú».

Paco Pouso, número 16 de la candidatura, creu que «l'esquerra ha de ser capaç de treballar conjuntament per unir forces i no dividir-se com està passant a Manresa» i que «de fet, les forces d'esquerres estem per fer una ciutat per a tots, inclusiva, que redueixi les desigualtats i és la nostra obligació representar els interessos de les majories socials i no entrar en lluites partidàries».

Prat, Antequera i Pouso demanen el vot per Unides Podem Canviar Europa (Catalunya en Comú – Podemos) a les eleccions europees i per Manresa en Comú a les eleccions municipals perquè «és l'esquerra que suma i és una candidatura diversa i valenta, amb moltes moltes ganes de treballar, seguint la línia de l'Ada Colau a Barcelona i de les altres ciutats del canvi».