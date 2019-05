Jordi Sabata diu que no votar JxBerga el 26-M «pot voler dir votar la CUP»

L'alcaldable de JxBerga, Jordi Sabata, ha advertit els votants que «ara mateix no votar Junts per Berga pot voler dir votar la CUP» en una referència implícita a una possible entesa post electoral entre la CUP i ERC, tot i que no ho va esmentar específicament. Sabata va fer aquestes declaracions ahir en un acte al Casal Cívic en què va participar la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, a més dels números 2 de la llista de berguedana, Marc Marginet, i la 3, Dolors Rial.

«Demanem que es respecti la llista més votada. I ho demano específicament a la senyora Venturós i al senyor Camps, per exemple», va dir Jordi Sabata en la seva al·locució davant d'una seixantena de persones al Casal Cívic. Sabata no ho va esmentar però de les seves paraules es podia interpretar que feia referència a una possible entesa entre la CUP i ERC després de les eleccions del 26 de maig.

La consellera va tenir un record pel seu antecessor i col·lega Jordi Turull. «Hauria de ser ell qui fos aquí, però està injustament empresonat per haver posat les urnes, com la resta de presos i preses polítiques i exiliats i exiliades».

Budó va anunciar que avui es farà públic que la Generalitat reprèn el programa d'ajudes als municipis el Pla Únic d'Obres i Serveis per al període 2019-2023. I va animar els assistents a fer confiança en la llista de JxBerga.