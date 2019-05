Manresa en Comú creu que la ciutat pot ser un referent en ecologisme

«Si hi posem la determinació política», Manresa podria ser una «ciutat referent per a una transició ecològica justa». Una Manresa on el « verd guanyi la contaminació» i que «se sumi a la batalla global contra el canvi climàtic, com ja estan fent altres ciutats». D'aquesta manera defensa la cap de llista de Manresa en Comú, Ana Querol, la seva aposta contra l'emergència climàtica.

Per a Querol, «les ciutats són vitals» en la transició ecològica, energètica i socioeconòmica «que s'ha de dur a terme» perquè són les ciutats, per la contaminació que generen, «les responsables directes o indirectes de l'emergència climàtica que patim al món». Considera que el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Manresa «queda bé sobre el paper» però, referint-se al govern municipal, «no ha fet pràcticament res del que s'hi proposa» i està mancat «d'ambició».

El cap de setmana, Querol va estar acompanyada a Manresa per Ernest Urtasun, candidat de En Comú Podem a les europees, que li va expressar el seu suport, a ella i a la seva candidatura.