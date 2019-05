? Obrir la finca de Cal Jorba, ara de propietat privada i que conté la Torre de l'Aigua, dissenyada per l'arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch, és un dels reptes de futur que s'ha marcat el municipi de Santpedor. De fet, l'actual consistori ha assegurat que treballa per desencallar una cessió anticipada a l'Ajuntament perquè l'espai on hi ha la torre sigui un parc públic de Santpedor.