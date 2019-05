Els pisos socials i la C-55 tensionen el penúltim debat electoral a Manresa

El penúltim debat electoral a Manresa, celebrat ahir al vespre durant una hora i tres quarts, va mostrar uns candidats i, en el seu defecte, uns membres de les diferents candidatures, cada vegada més còmodes en el seu paper. Alguns, també cansats i amb ganes que arribi diumenge. Celebrat a la sala d'actes de la UPC davant d'una setantena de persones i organitzat per l'ANC, va concentrar el moment de màxima tensió quan Aloy va retreure que el suport a la PAHC de partits com la CUP genera injustícies a l'hora de cedir pisos socials. L'altre tema va ser el desdoblament de la C-55. Tots dos van arribar en el torn de peguntes del públic.

El debat, conduït per la periodista Gemma Alemán i amb el coordinador de l'ANC a Manresa, Eudald Camprubí, aixecant una cartolina groga o vermella quan els torns de temps s'esgotaven, es va estructurar en tres blocs: ajudes socials, transport públic i infraestructures, i proveïdors dels serveis bàsics. Després de les preguntes del públic, que van ser les més incisives, cada participant va disposar d'un minut d'or per demanar el vot.

Hi van participar Laura Massana, que tanca la llista de Manresa en Comú; Marc Olivé, cap de llista de Primàries Manresa; Felip González, cap de llista pel PSC; Jordi Trapé, tercer a la llista de Fem Manresa; Marc Aloy, cap de lista d'ERC, i Josep Maria Fius, novè a la llista de Junts per Manresa. No hi va participar el cap de llista de Ciutadans, Andrés Rojo, que va excusar la seva presència a darrera hora. Entre el públic, dos caps de llista: Valentí Junyent (Junts per Manresa), que no es va quedar tot el debat, i Roser Alegre (Fem Manresa).

Massana va fer lluir experiència i capacitat d'oratòria. Olivé, l'energia i llibertat de moviment d'una candidatura nova de trinca. González va evitar el frec a frec tot i admetent que en un debat organitzat per l'ANC és el que tenia més punts per perdre, comentari que li va fer guanyar un aplaudiment. Trapé va defensar amb vehemència temes com l'aposta en el seu programa de crear empresa constructora municipal, malgrat tenir la resta en contra. Aloy, que en alguns moments va notar la pressió del favorit, es va enfrontar amb Trapé quan li va retreure que en més d'una ocasió, el fet que la PAHC tingui un partit polític al seu costat -com la CUP, va admetre- havia aconseguit fer passar una família per davant de les que estan en la llista d'espera dels serveis socials. Trapé va deixar anar que «això que dius és duríssim».

Al seu temps, Aloy va haver de defensar-se de l'atac de Fina Casals, impulsora de No Més Morts a la C-55 i tercera a la llista de Primàries Manresa quan el va atacar per no defensar el desdoblament de la «ratera» que suposa per als conductors la C-55. Aloy va insistir en la legitimitat de lluitar per la gratuïtat de la C-16. No va ser l'únic a defensar-ho.