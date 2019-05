Primàries obriria una oficina per a assumptes animalistes

arxiu particular

Candidats de Primàries van visitar la protectora Aixopluc arxiu particular

Primàries Manresa creu que l'Ajuntament de Manresa ha de tenir una oficina d'assumptes animalistes amb assignació de recursos i responsabilitats en matèria d'ordenances, convenis i coordinació amb la Policia Local. Aquest cap de setmana dirigents de la formació han visitat la protectora d'animals Aixopluc. La plataforma ciutadana també es proposa impulsar una normativa per posar xips a gats, gossos i fures a un preu mòdic que no superi els 15 euros. Primàries va donar suport al projecte d'Aixopluc anomenat «La ciutat dels gats» per acollir els gats abandonats de Manresa.