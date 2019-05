El transformista Karla Show entra en campanya a Manresa

Els compradors del mercat setmanal del barri manresà de la Font dels Capellans han vist una imatge inusual: un alcaldable fent campanya acompanyat per un transformista.

L'alcaldable era el socialista Felip González i el transformista Juan Carlos Vázquez, caracteritzat del seu popular personatge Karla Show.

Juan Carlos Vázquez és el número 17 de la llista socialista. És nascut a la Font dels Capellans i molt conegut al barri. González ha qualificat la rebuda que han tingut d'"espectacular" i ha destacat l'estimació amb la que tota la gent amb la què han parlat els ha mostrat.

Vázquez té una llarga experiència sobre l'escenari amenitzant tota mena d'espectacles a còpia d'humor i respostes ràpides. Forma part de la llista encapçalada per González com a independent per tal de donar suport a la candidatura. És autònom de la pintura decorativa i de l'espectacle de les varietats per a tots els públics.