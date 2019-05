Podem afirma que El Comú de Manresa «ha fracassat»

Hores després que Manresa en Comú fes públic que inscrits de Podem demanen el vot per la formació que encapçala Ana Querol, Podem Manresa replica que es tracta de persones que no són militants ni del partit ni dels seus cercles i el que demostra és que "El Comú de Manresa com a grup aglutinador ha fracassat".

La candidatura que encapçala Carmelo Plaza recorda que Podemos s'organitza en cercles en els què no es demana cap afiliació però sí s'especifica "clarament la incompatibilitat de treballar per a l'adversari polític en unes determinades eleccions", una situació que els que demanen el vot per a Manresa en Comú "sembla que ignoren, potser perquè no pertanyen a la nostra formació" .

Podem Manresa creu que actituds com aquestes confirma que "hi ha persones d'altres partits que s'han inscrit a Podemos per parasitar el nostre partit i així fer servir les nostres idees i el nostre treball en benefici d'altres".

Considera que "són persones que no s'han compromès amb Podemos i, per tant, no han aconseguit presentar-se a unes primàries -tothom pot fer-ho- i, ara, fan servir el nom del nostre partit en benefici propi".

I, en un comunicat, afegeix que "perquè quedi clar, o millor diàfan, El Comú de Manresa com a grup aglutinador ha fracassat. Només queda dintre de la formació representada per un laberint sense sortida ICV (Iniciativa Catalunya Verds), ja que EUIA va abandonar l'agrupació per unir-se a la CUP. Podemos no concorrem amb ells i, per tant vam retirar Podem de les seves sigles. Ha de ser esgotador voler ser a tres partits a la vegada. El súmmum del parasitisme".

Pel que fa a l'actitud de la candidata Ana Querol, Podem considera que és "poc ètica i estètica demanant el vot d'aquesta forma".