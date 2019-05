«Berga no està per posar-la a l'UCI però es troba en una situació crítica»

Daniel Fàbregas (Mataró, 1972) encapçala la llista de Decidim Berga, que s'autodefineix com un moviment ciutadà de persones a qui no agrada l'actual sistema de partits polítics, dels quals critiquen la manca real de democràcia interna i ser molt poc representatius. «No hem nascut per anar contra ningú, volem sumar per beneficiar la ciutat», diu l'alcaldable. Aspiren a ser decisius per a la governabilitat de la capital berguedana i aportar-hi «una alenada d'aire fresc».

Qui és Daniel Fàbregas?

Soc un currant que té la gran sort de poder treballar en allò que li agrada, gaudeixo com un camell amb la meva feina.

Creu que la gent el coneix suficientment tenint en compte que vostè és de fora?

Aquest és el meu hàndicap. Quan se'm va escollir es va fer a través d'una assemblea oberta a tota la ciutadania que volgués participar-hi. Va ser un gran honor i també una sorpresa perquè penses que hi ha gent més coneguda que tu. Som un moviment ciutadà i han triat un cur-rant que no és gaire conegut, però estic deixant la pell perquè la gent em conegui al màxim. Vull ser una eina a la disposició dels ciutadans per portar la seva veu a l'Ajuntament i aconseguir canviar aquest sistema de partitocràcia que no acaba de funcionar.

No?

Un exemple claríssim és que fa 40 anys que esperem una estació d'autobusos per a la qual no hi ha un problema econòmic. La partida pressupostària està donada i no som capaços de fer-ho. Tots pensem que s'ha de fer però no hi ha el sistema, el com.

Berga no té estació d'autobusos perquè no ha sabut fer-la?

Perquè no s'ha sabut com fer-la, és així de clar, perquè no ens hem posat d'acord, és un problema del com, no del què. Tots ho portem al programa, seria absurd no fer-ho perquè som de les poques capitals que no en tenim.

Si Decidim Berga té poder de decisió a l'Ajuntament es farà l'estació d'autobusos en el proper mandat?

Sí. El primer de tot és buscar un govern d'unitat, aplegar-nos i decidir com ho fem i quin és el millor lloc.

La ubicació ja estava decidida. Al mandat 2011-2015 es va fer un procés de participació i es va triar fer-la a la Font del Ros. Faltava posar els terrenys a disposició de la Generalitat.

Però què ha passat perquè no s'hagi fet? Potser no hem estat capaços de posar-nos d'acord i dir que això es prioritari. Aquí per interessos de tal i tal, ens posem el dit a l'ull, tenim un govern que no ha sigut prou àgil i aquesta cosa es va deixant anar. Ens hem de preocupar que la gent que espera el bus actualment estigui protegida de la pluja. Això d'ara és escandalós, quan la solució és bastant fàcil. Sabem que no hi haurà diners per a tot però hem de prioritzar les coses importants i aquesta n'és una.

Què és Decidim Berga?

Som un moviment ciutadà, no som un partit polític. La majoria de la gent que en formen part no venen de la política sinó del carrer i tenen ganes de treballar per Berga. Hem acabat constituint una llista en què qualsevol persona es pot sentir emmirallada amb qualsevol dels membres de la candidatura.

Decidim Berga no és fruit del malestar del sector crític de Convergència?

Tenim crítics amb Convergència però també en tenim amb Esquerra o amb la CUP, hi ha crítics de tots els partits. I també els crítics que venim dels partits polítics no som majoria, som una tercera part de la llista. Els altres són gent de la ciutat, que tenen negocis i que se l'han jugada fins al punt que els posen en risc, tots coneixem com és Berga.

Com és Berga?

El fet que puguis optar per una decisió política d'aquest estil que és un moviment ciutadà, no és negatiu perquè la gent deixi d'anar a un lloc. Hi ha una frase que em va dir una persona: el problema de Berga és que és ple de berguedans. Si algú fa un projecte, un berguedà pensa: «Com és que no se m'ha acudit a mi?» i « no t'ho posaré fàcil». A l'Ajuntament ens passa el mateix. Si un partit polític té un projecte pensem: «Per què no se m'ha acudit?» i després: «Faré el possible perquè no surti». Això és posar pals a les rodes, el més important és valorar el projecte, i si és bo i val la pena per Berga, tirar-lo endavant independentment del color polític que hi hagi al darrere. Hi ha una forma diferent de fer política.

Quins projectes treballen?

Necessito 30 hores al dia per trobar-me amb tota la gent perquè m'expliquin projectes. Els membres de la llista ho estan buscant diàriament i m'ho envien per whatsapp i m'és igual l'hora. He acabat reunions a la 1 de la matinada, val la pena. Hi ha propostes que no impliquen una despesa econòmica brutal sinó que són de sentit comú. I això penso que ho tenim a la nostra llista, molt sentit comú.

Assoliran representació?

Sí, sí. Per això ens presentem. De fet, el nostre objectiu és assolir l'alcaldia de Berga. Ho vaig dir i ho torno a dir i ho continuaré dient: deixaré la pell per Berga.

Creu que aspirar a l'alcaldia de Berga és un objectiu factible?

No ho sé, però ens hem presentat per això, després ja veurem què sortirà. Si la gent decideix que estem a l'oposició, hi serem. Si no obtenim representació continuarem treballant cadascú a la seva feina.

Quin seria un bon resultat?

Estem tenint molt bona rebuda. La gent fa aportacions i et diuen que és la primera vegada que se senten escoltats i tinguts en compte. I també ens han felicitat col·lectius invisibilitzats a Berga com l'àmbit llatí i el gitano, portem 4 persones d'aquests dos col·lectius.

Van fer la llista a corre-cuita en l'últim sospir.

Perquè teníem poc temps. Ens han criticat que som una colla d'arreplegats que a l'últim moment hem fet una llista. Hem explicat el projecte i llavors hem demanat si volien formar-ne part.

Han recollit signatures?

Vam començar a través de Primàries però per un tema de timing i d'encaix no ens hi vam poder presentar i va suposar una gran decepció. Vam buscar alternatives. Una era recollir 500 signatures. Això no era el problema, sinó la validació davant de notari, i no teníem temps. L'altra opció era constituir-nos en partit polític i vam veure que no era viable. Per això vam entrar en coalició formal amb Demòcrates. Aquí hi va haver un daltabaix perquè això no casava amb ser un moviment ciutadà allunyat de les sigles. Vam fer moltes reunions i ens van acceptar els requisits, que són independència total com a grup municipal, el reglament aprovat per l'assemblea s'ha acceptat dins de l'acord de coalició, i el nostres vots no sumaran amb ningú al Consell.

Vostè és metge. Quin diagnòstic fa de la situació actual de Berga?

No està per posar-la a l'UCI però es troba en situació crítica.

I la recepta que proposen per guarir-la, quina és?

Berga està anèmica i li hem de posar ferro.