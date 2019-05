Inscrits de Podem defensen que cal votar Manresa en Comú a les municipals

Manresa en Comú ha fet públic un comunicat per tal de subratllar que la seva candidatura té inscrits de la formació Podem que en formen part perquè són «partidaris de la confluència d'esquerra».

Víctor Prat, número 2 de la candidatura de Manresa en Comú, explica que «en la nostra candidatura hi ha persones de diferents partits: ICV, Podem, EUiA, comuns i independents perquè estem convençuts que l'esquerra ha de confluir per poder ser útils a la societat».

Ramón Antequera, número 8 de la candidatura, ha lamentat que des del cercle de Manresa s'hagi manifestat que a Podem l'han perjudicat les confluències i les coalicions.

Per a Antequera, «això va en contra del pensament polític de Podemos i del seu líder Pablo Iglesias, que sempre han apostat per confluir amb altres formacions d'esquerra: a escala estatal a Unidas Podemos, i a Catalunya a En Comú Podem. I a Manresa aquesta proposta confluent i integradora és Manresa en Comú», ha assegurat. Paco Pouso, número 16 de la candidatura, també creu que «l'esquerra ha de ser capaç de treballar conjuntament per unir forces i no dividir-se com està passant a Manresa» i que «de fet, les forces d'esquerres estem per fer una ciutat per a tots, inclusiva, que redueixi les desigualtats i és la nostra obligació representar els interessos de les majories socials i no entrar en lluites partidàries».

Prat, Antequera i Pouso demanen el vot per Unides Podem Canviar Europa (Catalunya en Comú-Podemos) a les eleccions europees i per Manresa en Comú a les municipals perquè «és l'esquerra que suma i és una candidatura diversa i valenta, amb moltes, moltes ganes de treballar, seguint la línia d'Ada Colau a Barcelona i de les altres ciutats del canvi».