«Només ens presentem a llocs on tenim candidats o vinculació»

Aquesta és la tercera vegada que Joan Antoni López (Berga, 1984) opta a l'alcaldia de Berga.

Aquesta vegada la Junta Electoral els ha validat la llista de Berga i es podran presentar a les eleccions del 26-M, cosa que a les municipals del 2015 no va passar. Contents?

Sí, era el nostre objectiu. El que volíem era que els votants del Partit Popular de Berga tinguessin l'opció de votar-nos.

Ara no tenen llistes fantasma i presenten dues candidatures: a Berga i a Gironella. Estic molt content amb el canvi que hem fet al partit: només ens presentem en aquells llocs on hi ha persones del municipi o que hi tenen vinculació. L'altra vegada ens va passar això per intentar presentar el màxim nombre de candidatures i no portàvem ni suplents a la de Berga, vam tenir un error i es va acabar la candidatura.

El 2015 tot i tenir un sol regidor es van presentar a 24 dels 31 municipis del Berguedà.

Amb el canvi de direcció del partit d'àmbit d'Espanya i de Catalu-nya, ho han entès. Estic mot content en aquest sentit perquè ara som seriosos. A mi no em semblava seriós, tot i que al final tampoc em tocava a mi decidir-ho, la decisió la prenien altes esferes. Però no ho trobava lògic ni normal.

Per què?

Al final ho entendria si no tens ningú de ningú en una ciutat de 200.000 habitants i t'estàs jugant el diputat provincial, per exemple. De totes maneres en una ciutat més gran sempre és més fàcil trobar gent. El que no té sentit és que si no t'hi jugues res i és ben bé perquè el dia que surt una notícia que el PP ha presentat a Catalunya, m'ho invento, 300 llistes en comptes de 150, és una tonteria. Estem hipotecant la imatge del partit pel titular d'un dia. Ningú et deixa de votar perquè hagis fet menys llistes que fa quatre anys i potser sí que no et voten perquè no ets creïble o seriós perquè et presentes a pobles de 200 habitants que saben perfectament si aquella persona hi està vinculada o no.

Ara es presenten en 2 municipis. Aquest és el pes real del PP?

Tenim gent, afiliats i simpatitzants en altres municipis, però no han tingut ganes o no han tingut temps o no han volgut ser-hi.

Què ha fet en aquests quatre anys que ha estat allunyat de l'Ajuntament de Berga?

Hem estat treballant en el partit. I ens han fet cas en el tema de les llistes [fantasma], començar per la base i ser seriosos. Sembla fàcil però no ho ha sigut tant fer-ho entendre. Quan a la política berguedana sempre que algú ens ha expressat alguna inquietud ho hem tramitat al Parlament o a la delegació del Govern a Catalunya.

Els pot passar factura el 26-M no haver tingut presència institucional a la ciutat aquest mandat?

És probable. No tenir representació a l'Ajuntament et resta repercussió mediàtica i de ser en actes que et donen visibilitat. No és el mateix presentar-te de zero que fer-ho amb representació a l'Ajuntament, que has pogut fer una feina municipal del dia a dia.

Ha trobat a faltar ser regidor de l'Ajuntament de Berga?

En l'àmbit polític, sí, evidentment. No és el mateix presentar-me ara sense haver estat a l'Ajuntament que havent estat regidor.

Ha seguit la política local?

Sí, miro els plens però no és el mateix que anar a les reunions de la comissió informativa. Una cosa és el que és i l'altra el que venen els grups polítics al ple. Quan ets a l'Ajuntament tens tota la informació , ho pots valorar millor.

Com superaran aquest escull?

Treballant. Vam dir que participaríem als debats que organitzen els mitjans de comunicació. Esperem poder arribar a la gent així.

En aquest mandat no s'ha sentit gaire la veu del PP llevat de quan han demanat que es retiressin llaços grocs i l'estelada de l'ajuntament. És una qüestió central del seu programa?

Crec que sí, sincerament. En el terreny democràtic i de ciutat una administració com l'Ajuntament de Berga ha d'estar al servei de tots. Si tu tens símbols partidistes -més igual els que siguin-, a la façana de l'ajuntament, el que estàs projectant és que aquella administració no treballa per a tothom igual. Allò és una carta de benvinguda, una targeta de visita. Les administracions han de ser imparcials i després que cadascú pensi el que vulgui. Creiem que això era fonamental.

L'estelada oneja al balcó per un acord de ple del 2012. Hauria de prevaldre o no?

No, hi ha una legislació i una jerarquia normativa. L'Ajuntament de Berga no pot fer el que vulgui de la mateixa manera que els ciutadans tampoc no ho poden.

Amb quins objectius es presenta d'alcaldable al bressol de l'independentisme radical com va definir vostè Berga.

El primer objectiu era tornar-nos a presentar i aquest ja està assolit. L'altre és tenir representació a l'Ajuntament i ser la veu de tota aquella gent que no se sent representada pel govern actual. Saben que el PP els defensarà. He sigut quatre anys regidor i la gent ja sap que tinc una ideologia i que la defenso pesi a qui pesi. I hem d'aconseguir desencallar coses.

Quines?

Hi ha coses que la primera vegada que vaig anar a una llista el 2007 que ja se'n parlava, com Queralt, la proliferació d'excrements de gossos al carrer o l'estació d'autobusos. Ara hi ha 4 bigues, no és normal. No em sembla que sigui demanar gaire que no et mullis esperant el bus en una capital de comarca el segle XXI. La imatge que projectem és nefasta.

Com veu Berga.

La ciutat està bruta i deixada. Hi ha moltes pintades pertot arreu, el ferm dels carrers està en un estat lamentable per molt que ara ens venguin que els asfaltaran. De fet, això és l'abc de la política antiga. Qui a hores d'ara es declara antisistema i de nova política resulta que acaba fent el que han fet els alcaldes des de fa 40 anys: sis mesos abans de les eleccions, asfaltar. Potser al principi colava, però després de 40 anys la gent ja ho sabem. Si apliques la mateixa política de tota la vida, no anem enlloc.

Què ha millorat a Berga amb un govern de la CUP?

Jo crec que només ha empitjorat. A mi em van reprovar al ple pel que havia dit en un congrés del PP a Valladolid, perquè havia projectat una imatge de Berga que no era gaire bona. Molt bé. Que hom miri les notícies que han anat sortint de Berga aquest 4 anys i vegi si això atrau algú per fer inversions o instal·lar-s'hi.

Per què s'ha de votar el PP.

S'ha de votar perquè necessitem gestió i desencallar certs temes que fa anys que se'n parla. Perquè Berga sigui gestionada com una ciutat. Els últims 4 anys la CUP ha governat Berga com un poble. Ja ho feia CDC, però en aquest mandat ha augmentat. No vull un poble gran, vull una ciutat petita amb els serveis que li corresponguin. El que es necessita és experiència. Si governem, des del primer moment s'ha de treballar per solucionar la falta d'una estació d'autobusos a Berga.