«Portem un projecte molt útil que afronta els problemes que té Berga»

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) espera superar els tres regidors que actualment té a la capital del Berguedà per desplegar el seu projecte de millora de la ciutat. Ramon Camps s'estrena com a alcaldable amb un equip renovat.

Pocs dies abans de les eleccions, considera factible ser alcalde?

Depèn de quina part del meu cervell parli. Respecte del 2015, una gran pujada és complicada, però ara mateix les urnes estan buides i portem un projecte que crec que és molt útil per a la ciutat que afronta els grans problemes que té Berga i que pensem que aniria molt bé per solucionar-los.

Fa quatre anys, ERC va tenir la clau perquè a Berga hi hagués un govern amb majoria però la CUP va rebutjar-ho. S'han equivocat governant sola?

Creiem que se'ls ha vist moltes vegades que no arribaven a tot i que moltes de les feines no s'han fet perquè els faltaven mans. A més a més, han parlat poc amb els grups de l'oposició per tirar endavant la ciutat amb projectes importants i ens hem trobat amb temes que s'han portat a aprovació sense parlar-ne. Per suplir la minoria no s'ha parlat prou amb la resta de grups.

Com valora l'acció de govern d'aquest mandat?

Presenten com a resultats haver reduït el deute, el nou institut i el traspàs de l'hospital, però creiem que són tres temes que s'haurien fet sí o sí: és cert que han fet una endreça important en l'àmbit econòmic; però l'institut ha anat amb molt retard i el tema de l'hospital ha estat gràcies a un canvi de plantejament de la conselleria de Salut, tot i la feina que s'ha fet des del consistori per avançar. Tret d'això, que sí, és molt important, ens ha quedat molt per decidir i no tenim un projecte de futur de ciutat. No l'han pensat.

Si tornen a tenir la clau per pactar després de diumenge, què faran?

Primer veure els resultats i veure les sumes que es poden produir. Tenim molt clar que amb els del 155 no hi volem tenir res a veure. El 2015 la llista del PDeCAT era l'hereva del govern de llavors i teníem molt clar que calia un canvi i vam mostrar el suport a la CUP. Ara el panorama és diferent i hem valorat els quatre anys del seu govern. No ens casem amb ningú.

Tornem un moment al seu passat socialista. Creu que el fet d'haver estat vinculat al PSC pot passar-li factura a les urnes?

Crec que al contrari. La nostra voluntat és ampliar la base. Volem governar per a tots els catalans i per al millor de tots els catalans. El canvi del PSC a ERC és perquè el PSC ha deixat de servir per millorar la vida de tots els catalans i crec que és una cosa bona saber fer aquest canvi i el demanem a gent: els intentem convèncer que el millor és la independència perquè la seva vida millori.

ERC presenta una llista renovada amb moltes persones que s'estrenen en política. És l'equip que volia?

Estic molt content de la llista. Evidentment, quan comences a fer-la tens una idea que va evolucionant perquè amb política t'has d'adaptar a la realitat i trobar la gent que realment està disposada a treballar. Això ho tenim: hem trobat persones amb moltes ganes de fer feina i que ja està implicada en moltes entitats i aporten molt a la ciutat.

Han dit que prioritzaran la participació ciutadana. Com?

Per exemple, amb el projecte de pla estratègic del barri vell. Anirem a parlar amb totes les entitats i també amb la ciutadania de peu per crear un primer diagnòstic. Un equip tècnic elaborarà unes primeres propostes que després es tornaran a treballar amb la gent, i en el cas que sigui necessari es podria acabar amb una consulta popular., per exemple, per decidir què en volem fer d'un equipament.

Un dels seus eixos és l'atenció a les persones. Quines accions concretes impulsaran?

És una filosofia que regirà totes les nostres accions, des de millorar els carrers perquè la gent pugui transitar-hi bé; fins a millorar els patis de les escoles perquè siguin un espai d'activitat.

Si entren a governar, quines són les primeres propostes que tiraran endavant.

El primer projecte que volem començar és el pla estratègic de barri vell, però entre mans tindrem altres prioritats com la renovació del contracte de neteja municipal que està caducat, intentar municipalitzar el servei de l'aigua... Un altre tema urgent és l'arranjament dels carrers i places que estan molt degradats.

La ciutat, capital de comarca, no té estació d'autobusos.

Nosaltres volem construir-la aquest mandat a la Rasa dels Molins per la seva centralitat però farem un procés participatiu de decisió amb els dos projectes que hi ha al damunt de la taula de la Generalitat.

Què s'ha de fer amb el mercat municipal?

L'englobem en el projecte del barri vell, perquè ens pot fer de connexió amb el passeig de la Indústria i pot ser porta d'entrada al carrer Major. El nivell de degradació és molt però creiem que s'ha de recuperar. Hi ha molts espais i equipaments al barri vell que cal repensar-los en conjunt i ara no hi ha cap projecte en aquest sentit.

Ràdio Berga ha de funcionar?

Ens agradaria, però els mitjans han evolucionat i cal veure quin model de ràdio pública local és viable. Cal una aposta forta i el pressupost no arribarà per totes les necessitats que tenim.

Com valora l'activitat cultural a Berga?

És potent per la implicació del teixit associatiu però volem i ajudar-les a créixer i a facilitar-los la feina. L'agenda l'hauria de gestionar l'Ajuntament per poder-la organitzar i omplir-la en els casos que hi hagi més necessitat.

Aposten pel projecte de la capital de la cultura popular a Berga. Què suposa?

El projecte gira al voltant de la Patum i el volem vincular a la cultura popular. Això ha de culminar amb un centre d'interpretació on la Patum hi tingui un gran protagonisme que actualment creiem que no té a la ciutat.

Mentre aquest centre no arriba, què cal fer per garantir la conservació de les comparses de la festa?

Haurem de buscar el finançament on sigui per tenir un espai on les comparses i els arxius i tot el material que tenim estigui en les condicions que toquen i que es pugui fer una restauració que toca tant ràpid com es pugui. On són ara, era provisional. Si finalment es decideix que és l'espai definitiu, s'hi ha d'invertir per tenir-lo en condicions. Berga no pot perdre el seu patrimoni més important.

Com actuaria si fos alcalde i rebés un requeriment de la junta per retirar l'estelada del balcó?

Ho parlaria amb tots els regidors perquè és un tema que afecta tot el consistori i s'ha de valorar molt bé què volem aconseguir amb aquesta mesura. No tinc clar que ens hagi beneficiat la inhabilitació de la Montse, tot i que respecto molt que la decisió final l'hagi de prendre qui rep el requeriment.