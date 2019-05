El PSC de Manresa promet el bus urbà amb el bitllet senzill més econòmic

Una mesura clau del programa del PSC si aconsegueix l'alcaldia de Manresa és fixar un preu de bitllet senzill que es mogui a l'entorn de l'euro per viatge que el situaria en el més econòmic de Catalunya.

La targeta de 10 viatges encara sortiria a compte als seus usuaris (81 cèntims per viatge), però qui no la utilitza normalment no es veuria dissuadit per un cost de tiquet senzill que en els últims anys s'ha situat en els dos euros o fins i tot més. «Està demostrat que si proves l'autobús, t'adones immediatament dels seus avantatges; i si és més econòmic serà molt més fàcil que més gent el provi i se n'adoni. A més, el cost d'aquesta reducció serà assumible perquè gairebé l'ajudarà a compensar una recaptació més alta», ha assegurat el candidat socialista, Felip González.

El PSC també considera que ja ha arribat el moment que el bus urbà de Manresa sigui del tot solidari amb les persones grans i ha afegit que situarà el límit econòmic per aconseguir la targeta social gratuïta en el doble del Salari Mínim Interprofessional.

« Pensem que si un pensionista cobra més d'aquesta quantitat (1.800 euros) no té problema a poder adquirir l'abonament de 81 cèntims per viatge i, en canvi, per sota d'aquesta quantitat gairebé la totalitat de pensionistes actualment més grans de 65 anys podran accedir de forma gratuïta al bus», ha afirmat González.

Per als socialistes manresans, quan s'elabori el nou Pla de Mobilitat ha de tenir molt en compte les necessitats d'un bus que haurà de millorar encara més la seva eficiència, sobretot en la interconnexió amb els pàrquings dissuasius del perímetre de la ciutat, «els actuals i els nous que crearem, que tindran garantia d'èxit si, alhora que s'obren, els connectem amb una periodicitat competitiva amb la xarxa de transport públic de la ciutat».



Servei als barris

El servei de bus urbà és, segons el PSC de Manresa, una de les principals eines de què disposa l'Ajuntament per fer una política autènticament reequilibradora entre tots els barris de la ciutat. «Els més cèntrics el necessiten per arribar a serveis bàsics com l'Hospital de Sant Joan de Déu, i per als barris més perifèrics, tenir un autobús eficient és del tot imprescindible per mantenir una bona relació amb els serveis del centre de la ciutat».

Per a l'alcaldable socialista, una de les primeres proves de foc de manresanisme que tindrà el nou Ajuntament sorgit de les urnes aquest diumenge serà l'actualització i aprovació d'un nou Pla de Mobilitat de la Ciutat, en el qual s'haurà de definir una nova política de trànsit i la seva aplicació en forma de carrils segregats per a autobusos, taxis, bicicletes, zones 30, aparcaments i, especialment, els aparcaments dissuasius, i amb especial atenció a les persones amb mobilitat reduïda.

Per facilitar una alternativa real al cada vegada menys imprescindible ús del vehicle privat pel centre cal una mobilitat «més sostenible, respectuosa amb el medi ambient i sobretot més amable amb les persones grans i els infants de la ciutat».