«Tindrem la mà estesa a qui vulgui treballar pel futur de Berga»

Té experiència a l'administració local com a regidor i com a tècnic. El poblatà Abel Garcia és l'aposta del PSC a Berga per remuntar els mals resultats de fa quatre anys.

Passa de ser regidor de la Pobla de Lillet a alcaldable per Berga, això sí, fidel al PSC. Com afronta aquest canvi?

Amb l'experiència que m'ha donat tants anys de regidor al govern i a l'oposició i sobretot amb l'experiència i un currículum ferm en l'administració que demostra que puc liderar els projectes que calguin. A Berga li fa falta això, lideratge.

Li ha costat fer llista del PSC a Berga?

Sí, ha costat. La teníem tancada dues o tres vegades, i gent que havia dit que sí després ha dit que no, tot i que hagi seguit donant suport a la candidatura i fent feina. Entenc que és un pas molt important i costa trobar gent que vulgui destinar-hi temps, i encara més en un partit que fins fa poc, al Berguedà, estava costant molt. Si comencés ara a fer llista crec que em seria més fàcil.

El PSC havia governat a Berga. Després d'haver assolit, el 2015, els seus pitjors resultats amb Rosalia Monroy, espera superar-los?

M'agradaria un resultat que faci justícia a la feina que estem fent i al grup que som. Realment no serà justícia per a nosaltres, sinó per a la ciutat de Berga. Estem segurs que el PSC pot ser determinant per al futur de l'Ajuntament i de la ciutat. Estem preparats, tenim projectes i sabem com tirar-los endavant i d'aquí a quatre anys volem poder seure davant de la gent i poder mirar a la cara els veïns i dir-los que allò a què ens havíem compromès ho hem fet.

Quin seria un bon resultat?

Guanyar les eleccions. Però si som realistes, un bon resultat serà que surti un govern preparat per encarar els problemes i el futur de la ciutat. Em preocupa que els resultats siguin molt ajustats i que costi formar un equip de govern ferm que treballi per Berga. Per nosaltres no quedarà, perquè facilitarem el que estigui a les nostres mans.

Que un poblatà es presenti a Berga ha estat un impediment a l'hora de trobar-se amb veïns i entitats per fer el programa?

Sincerament, no m'ha costat perquè amb tothom amb qui hem volgut parlar ho hem pogut fer de manera totalment oberta. Fa molts anys que em moc per la comarca i per Berga sense ser regidor, i al final, la gent t'acaba coneixent i qui té un interès real t'acaba trobant. Les reunions han estat molt positives en general i estem rebent bons inputs. M'agrada fer el paral·lelisme amb una intervenció quirúrgica: Berga necessita una operació urgent i delicada i han de decidir qui volen que l'operi: el que coneixes més, aquell que és més guapo o el que té més experiència per abordar els problemes que pugui trobar-se. Qui ha pogut parlar amb mi ha trobat l'experiència. He estat una persona de liderar projectes importants i a qui no ha tremolat el pols a l'hora de prendre decisions delicades, sortint de la zona de confort si fa falta.

Després del 26-M, si té opcions i el PSC és clau per formar govern, estaria disposat a pactar?

Posarem les coses al damunt de la taula i tindrem la mà estesa amb qui vulgui treballar pel futur de Berga. No volem governar ni de cara a la galeria ni per quatre anys. Nosaltres parlem de projectes importants a llarg termini pels que caldrà trobar finançament i d'altres que són urgents i necessaris.

Com valora els quatre anys de govern de la CUP?

Normalment els consells comarcals de la resta de territoris similars al Berguedà troben rivalitats amb l'Ajuntament de la capital de comarca. Des de la meva experiència com a vicepresident del Consell, et dic que hem pogut desplegar totes les eines i projectes sense cap competència, sempre pensant en positiu, per part de l'Ajuntament de Berga. Ens hem trobat molt sols amb projectes europeus on, si hi hagués estat Berga, haurien estat més potents, plans de foment del turisme. En l'àmbit esportiu hem perdut grans proves de referència... El lideratge es fa sent-hi i la CUP no ha liderat.

Una de les seves principals reivindicacions és que Berga actuï com a capital de comarca. Com ho aconseguiran?

Hem de tenir un pla estratègic de ciutat a deu anys vista, amb un horitzó al 2030, per desenvolupar projectes cabdals per a Berga que no estan pensats a hores d'ara.

En el seu programa parla de prendre decisions de govern mitjançant mecanismes de participació ciutadana. Quins?

No ens inventem res, sinó que ho he après com a responsable tècnic de participació ciutadana d'un ajuntament molt gran. El ciutadà ha de ser subjecte sempre, no només per la campanya, i ha de poder decidir i tenir relació directa amb els regidors. Nosaltres proposem un regidor de barri perquè es puguin treballar els temes de manera molt directa amb els veïns Això funcionarà amb la creació dels consells de barri per a cada zona de Berga així com un òrgan superior, el consell de ciutat, com a mecanisme consultiu i de decisió amb representants d'entitats, veïns i polítics.

Parla també d'un programa de creació de places residencials per a gent gran. Com?

Existeixen fórmules mixtes per a persones que no són dependents, que físicament estan bé però que tenen alguna dificultat per viure totalment soles. Per a elles es poden generar zones residencials amb serveis comuns i compartits que puguin garantir el dia a dia dels ciutadans que ho necessiten però que no necessiten ingressar en una residència: per exemple, oferint serveis compartits de bugaderia, de menjador...

És un amant de l'esport i també hi treballa professionalment com a tècnic. Creu que Berga ha de millorar en l'àmbit esportiu?

Sí. Nosaltres proposem la creació d'una oficina d'entitats per donar suport a les seves tasques més administratives i fiscals, per exemple. Aquí no només parlem d'entitats esportives, sinó de tot el teixit associatiu. Per altra banda, les instal·lacions esportives estan totalment obsoletes. A més a més, Berga també necessita una pista d'atletisme per donar servei a la comarca.

Berga no té estació de bus. On i per quan?

Hem de treballar amb totes les parts implicades. Podria dir-te on, però crec que s'ha de parlar bé amb tots els elements al damunt de la taula. El que és clar és que Berga necessita aquesta infraestructura i de manera consensuada, però ja.

I què cal fer amb el mercat?

No podem deixar-lo com està i segurament una alternativa seria oferir l'espai com a aparcament o bé com a equipament per a d'altres usos, segons els interessos de tots els agents implicats. S'ha de decidir amb el pla estratègic que et deia.

Com creu que ha afectat la inhabilitació de Venturós a la ciutat?

Ens ha paralitzat.

Què faria si es trobés en la seva situació?

No incomplir la llei i evitar que les meves posades en escena puguin afectar la ciutat, sobretot si són temes que s'han de decidir des d'altres organismes.