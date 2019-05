Valentí Junyent farà l'acte final de campanya al casal d'avis de la Mion

L'equip de Junts per Manresa, amb l'alcalde Valentí Junyent al capdavant, clourà la campanya per a les eleccions municipals d'aquest diumenge a Manresa al casal d'avis del barri de la Mion. L'acte tindrà lloc divendres a 2/4 de 8 del vespre, segons ha pogut saber aquest diari. El tancament de campanya del partit de Junyent finalitzarà amb un petit piscolabis per a tots els assistents.

D'altra banda, Junts per Manresa celebra avui l'acte central de la campanya. L'expresident Artur Mas acompanyarà Junyent a partir de les 19.30 h a la Plana de l'Om. La música en directe, a càrrec de Salva Racero, servirà per amenitzar un acte que també comptarà amb les intervencions de Carles Puigdemont, del president del PDeCAT David Bonvehí, de l'expresidenta de la Diputació de Barcelona Mercè Conesa, del regidor i número 3 de la llista de Junts per Manresa, Joan Calmet, i de la número 2 de la candidatura, Núria Masgrau.