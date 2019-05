«Ara a Puigcerdà li toca més polir que no pas fer grans projectes»

Piñeira té 38 anys afronta el que seria el seu tercer mandat com a alcalde. En els dos anteriors els resultats electorals van sorprendre la vila amb dues victòries àmplies, amb deu i onze regidors dels tretze que té la sala de plens.

En aquest tercer mandat li ha costat més decidir-se, per què?

És una feina molt absorbent i que requereix molta responsabilitat. S'ha de sospesar molt. També hi ha una cosa molt important: quan una persona es presenta per alcalde, si la gent li fa confiança, el compromís és per a quatre anys.

Li ha costat renovar l'equip?

La major part de l'equip continua però també hi ha cares noves i joves. Tenim un tronc que ens garanteix estabilitat. N'estic content.

Pot garantir que si guanya estarà els quatre anys d'alcalde, o hi renunciaria per un progrés en la política nacional?

Aquest és un dels arguments recurrents en campanya. Ho va ser fa quatre anys i ho és ara perquè el promou l'oposició, els candidats de la qual per un motiu o un altre mai no han acabat el seu mandat. No ho critico, però és una constatació. Sempre vaig dir que compliria els quatre anys i així ho vaig fer també a l'oposició. Davant la rumorologia, l'aval dels fets. Si la gent em fa confiança, jo completaré el mandat de quatre anys. També per això hi vaig pensar tant.

De què està més content d'aquest últim mandat?

Una obra molt important que teníem pendent era el pàrquing del museu, que vam inaugurar el 2016. Ara el que ens cal és polir-lo, i això vol dir ampliar-lo i establir un control horari. També estem contents de la inversió en l'espai públic, tot i que també hi ha projectes pendents. Hem actuat en més de 30 car-rers i ara ens falta el barri de l'Estació i el polígon industrial. També hem invertit molt en les carreteres secundàries i hem fet la plaça de Barcelona, que no era al programa electoral, però ens van donar una subvenció finalista i calia aprofitar-la. També hem treballat en les zones verdes. En cada mandat hem fet un parc. Primer va ser el dels Quatre Camins i en aquest últim, el parc d'Age. Ara tenim a punt el de la Colònia Simon, que em fa molta il·lusió, i la remodelació del parc Shierbeck. En aquest apartat d'actuacions a la via pública, també crec que és destacable l'ascensor de la plaça de l'Alguer.

Ha pogut treballar amb altres estaments de la vila?

Una de les coses que ens agrada fer és col·laborar amb l'àmbit privat. Creiem molt en l'associacionisme i per això hem treballat molt amb la societat civil en general. L'Ajuntament no ho ha de fer tot i hem de ser capaços de col·laborar amb els projectes que porta a terme la ciutadania, i per això destinem molts diners a les entitats, clubs i associacions. També hem invertit molt en els equipaments com ara els esportius, renovant la pista de gel o la primera fase del nou centre cívic i esportiu, que ja s'ha iniciat. També destacaria les obres a l'antic hospital i la recuperació de patrimoni històric, i aquí destaco les sales del museu, la recuperació de túnels o la rehabilitació de l'església de Sant Domènec.

Quina feina han fet en matèria social, sanitària i d'ensenyament?

Per a nosaltres és un àmbit important. En matèria de salut, destacaria les obres de l'antic hospital, que han coincidit amb els primers anys del Transfronterer. En matèria d'ensenyament jo destacaria el nou conservatori i el cicle de Cuina i Gastronomia, que és el quart cicle formatiu que tenim a Puigcerdà. Aquest cicle ens agrada especialment perquè ens permet que estudiants que haurien de marxar no ho hagin de fer i, sobretot, que va juntament amb el mercat de treball. En matèria social també destacaria que hem creat un pis per a emergències i portem a terme un programa d'ajudes a persones amb necessitats. També hem ampliat en onze les places públiques de la residència geriàtrica, que per primera vegaa en té més de públiques que de privades. Hem col·laborat molt amb la Fundació Adis i la Fundació Tallers de Cerdanya.

Com estan els comptes de l'Ajuntament?

Bé, aquesta és una part de la gestió pública que no es veu i que crec que és molt important. Avui tenim unes finances sanejades per una gestió eficient, i equilibri pressupostari i el deute controlat. També paguem els proveïdors molt més puntualment. Hem portat a terme una política de contenció fiscal i hem més que doblat les subvencions que rep l'Ajuntament. Això és molt significatiu perquè el model econòmic ha canviat, amb menys llicències d'obres i la necessitat de buscar ajudes. El fet de ser diputat m'ha ajudat a conèixer totes les convocatòries, però també hem aconseguit subvencions d'Europa i la Generalitat. També estem molt contents del guardó que hem rebut pel que fa a la transparència i el bon govern. Som l'únic premiat de l'Alt Pirineu i el més ben valorat.

El consistori s'ha tret de sobre maldecaps judicials.

Sí, en aquest apartat de la feina que no es veu valoro molt la tasca en els quatre grans litigis judicials. El litigi contra el grup Supeco el vam perdre i ens ha tocat pagar 630.000 euros, però els altres, com el que teníem amb el grup Bonpreu, els hem guanyat. Aquí l'Ajuntament vam fer un aposta més arriscada pel que fa a l'estratègia jurídica que jo vaig assumir en primera persona. Ens ha sortit bé i ens ha permès estalviar-nos haver de pagar al voltant d'1,7 milions d'euros. El tercer judici, el de l'aigua amb França, també l'hem guanyat i ens hem estalviat de pagar 220.000 euros pendents i uns 70.000 euros cada any per l'aigua que captem. I el quart judici, el del sector de Rigolisa, l'hem pogut solucionar bé i això ens ha evitat haver d'afrontar nous litigis.

Veu Puigcerdà prou endreçat perquè no necessiti grans projectes?

Excepte alguna cosa puntual, ara Puigcerdà és més de polir que de fer. Ara caldrà continuar invertint en l'espai públic amb projectes com el del carrer central de Vilallobent i l'entrada a Age. Però penso que els grans reptes del pròxim mandat són dos: la remodelació dels carrers de vianants del centre i l'urbanisme de detall, és a dir, el que pot fer la brigada, que ara podrem ampliar. Hem de millorar l'urbanisme d'arreglar aquell fanal, jardinera o paperera que s'han trencat. Alguns dels altres grans reptes en el paisatge urbà serà la creació d'itineraris adaptats i el canvi en la neteja dels carrers, el contracte del qual es tornarà a licitar i, per tant, el millorarem. Altres projectes importants seran la remodelació de l'ajuntament, amb la instal·lació d'ascensor i el nou ús dels entresolats, la construcció del nou centre cívic i esportiu i la nova seu de la Policia Local. També haurem de treballar en la candidatura olímpica.

Quina expectativa té?

Si no tenim majoria hi haurà pactes entre els altres. És clar que el govern desgasta, però a les municipals votem persones i projectes i no sigles. Hem intentat ser un govern proper i ens toca passar la revàlida.