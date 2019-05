«Cal que Puigcerdà no només sigui turística els caps de setmana»

És la primera vegada que es presenta com a cap de llista de Puigcerdà, on va néixer, i espera poder aconseguir representació a l'Ajuntament.

Per què ha decidit presentar-se com a cap de llista?

Bé, havia de presentar-me com a alcaldable el 2015 però per motius personals no va poder ser i al final ha estat enguany. El fet és que vaig viure bastants anys a Barcelona i ara en fa dos, quan vaig tornar a Puigcerdà, vaig veure que la ciutat on havia nascut i m'havia criat era molt diferent de com la recordava i per això vaig creure oportú que aquesta vegada era el moment de fer el pas i encapçalar la candidatura.

Què vol dir que havia canviat molt Puigcerdà?

Puigcerdà sempre ha estat turística i últimament m'he adonat que aquest turisme s'ha anat dosificant i centrant-se bàsciament en els caps de setmana. Podríem dir que entre setmana Puigcerdà és una ciutat fantasma i hem d'intentar aplicar polítiques de recuperació del turisme, que afectarà directament la millora de l'economia local, tant des de l'administració com també des dels comerços, que han notat aquesta manca de turisme.

I la llista que presenta és amb persones de Puigcerdà o també n'hi ha que són d'una altra localitat?

No, totes són persones d'aquí.

I li ha costat formar una candidatura del Partit Popular?

Molt. He estat molt temps picant portes i parlant amb molta gent de la ciutat i sembla que els faci por presentar-se per un partit que és constitucionalista.

A què es refereix amb això?

Doncs que sembla que tinguin por, és a dir, tinc la percepció que moltes vegades em deien que no perquè resulta que queda més bé poder presentar-se per altres formacions com Esquerra Republicana o Junts per Catalunya, que són independentistes, que no amb les candidatures que no estan a favor del procés d'independència i són constitucionalistes.

S'ha trobat amb algun cas que li hagin al·ludit directament aquest fet?

Directament no m'ho han dit. Moltes persones m'al·legaven que no es volien implicar en política formant part d'una candidatura, però la realitat és que la meva sensació era aquesta. A més, per exemple, quan hem posat carpes informatives del partit a la ciutat, juntament amb les dels altres, la gent no s'hi acostava gaire perquè així no els relacionessin amb nosaltres. I no estic parlant de persones que tenen una altra ideologia, sinó persones afins al partit. De fet, algunes que tenen negocis a la ciutat m'han comentat que no volien mostrar la seva vinculació o la seva afinitat amb el Partit Popular per així no perdre clients.

I un cop trobades les persones, què proposen?

Nosaltres tenim clar que volem treballar per la ciutat i pels seus ciutadans. Ens agradaria que es trenqués la majoria i que tots els partits poguéssim tenir representació al consistori per així poder debatre i parlar de política local des de diverses perspectives.

I en cas de sortir alcaldessa, si la ciutadania li demanés que es posicionés a favor de la independència o obrís els col·legis electorals per a un altre referèndum, què faria?

Tot el que sigui simbologia independentista no la permetria a l'administració pública. A casa de cadascú, tothom és lliure. I pel que fa a l'obertura de col·legis, si s'empara dins la legalitat i és constitucional, evidentment que ho permetria. En cas contrari, evidentment que no perquè defugiríem de la llei.

I creu que té possibilitats de sortir escollida alcaldessa?

Soc plenament conscient que aquest fet no passarà. El que sí que espero és obtenir almenys una regidor, ja que en aquests moments no hi ha representació del Partit Popular a Puigcerdà.

De totes maneres, es veuria capacitada per afrontar el càrrec?

Sí, perquè estic activa en l'àmbit de la política des de fa un temps i conec com funciona l'administració.

I quin és el principal projecte que teniu pensat per a la vila?

Un dels punts que tenim més clars és treballar per la seguretat i l'ordre dels ciutadans, com també de Puigcerdà en si. No pot ser que durant el dia només tinguem un agent de Policia Local treballant per una capital de comarca de 9.000 habitants. És necessari ampliar la plantilla de professionals de seguretat, actualment n'hi ha 13. A més, creiem que les seves dependències no han d'estar a l'ajuntament, sinó que cal buscar un lloc adequat i amb les millors condicions possibles, com a Policia Local que són. Ja fa anys que sento que es canviaran de lloc, i res.

I cap altre projecte?

També volem trencar amb les bar-reres arquitectòniques. La ciutat té unes voreres molt altes que dificulten el pas de les persones amb mobilitat reduïda, i cal que es busqui una solució al més aviat possible.

I teniu plantejat fer alguna obra de gran inversió?

En aquests moments no.

Projectes socials en teniu?

Sí, creiem que la ciutat té molt habitatge i del que no se'n fa cap tipus d'ús. Pensem que una manera de potenciar l'emancipació dels joves o fer una crida a ocupar aquests habitatges, és que aquests es puguin cedir a l'Ajuntament i des de l'administració es pugui fer una inversió i poder oferir ajudes per dur a terme aquesta ocupació dels habitatges.

Si pogués canviar una cosa de Puigcerdà ara mateix què seria?

Doncs faria accions de neteja i ordre. La ciutat actualment està bruta, i no pot ser això. Amb això no ataco el senyor Piñeira, però sí que potser s'hauria d'haver tingut més cura a l'hora de mantenir-la. I també, com li he dit, voldria potenciar el turisme perquè la ciutat deixi de ser fantasma i trencar les barreres arquitectòniques. Finalment, penso que hi hauria d'haver més regulació sobre la immigració, és a dir, que els papers estiguin correctes. Aquest és un fet que cada vegada augmenta més, amb perdó per a les persones immigrants.

Per tant, no hi ha hagut una bona gestió per part de l'equip del govern local actual?

Això no ho puc dir. El senyor Piñeira el que té és que és un home massa bo i moltes vegades no sap dir que no. Per exemple, l'estelada penjada al campanar, per a una part de la població estava bé i per a una altra part no. I és molt difícil gestionar i estar al davant d'un ajuntament on mai plourà al gust de tothom, com en qualsevol.

I què creu que passarà aquest diumenge?

Crec que aquesta vegada no hi haurà majoria absoluta al govern local i que Esquerra Republicana guanyarà les eleccions, si em baso en les espanyoles del 28 d'abril passat, en què van aconseguir més de 1.000 vots. És cert, però, que en unes municipals no és tenen tant en compte les sigles del partit sinó la persona.

A vostè li agradaria entrar a l'Ajuntament amb ERC o JxPuigcerdà?

Si parlem d'ideologia política no, però aquí, igual que en la majoria de llocs, ens coneixem, i a més tenim bona relació entre nosaltres.