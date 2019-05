La CUP aposta per una gestió pública de la residència Sant Bernabé. Així ho ha explicat aquesta setmana Montse Venturós, aspirant a revalidar l'alcaldia del govern de Berga. Venturós ha volgut deixar clar que un cop deslligat el futur de la residència i l'hospital, «la CUP aposta inequívocament per una gestió 100% pública de la residència Sant Bernabé, evitant qualsevol tipus de privatització i fent que sigui gestionada directament per l'Ajuntament de Berga». Venturós ha explicat les propostes de salut de la CUP, com la creació del consell municipal de salut, a la residència aquesta setmana.