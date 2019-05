El darrer debat de Berga entra en el cos a cos a la recta final de campanya

El darrer debat del 26-M de Berga, organitzat per l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB), va permetre observar com el repòquer d'aspirants a l'alcaldia dels cinc partits amb representació al consistori (CUP, JxBerga, ERC, PSC i Berga en Comú) entraven en el cos a cos dialèctic. Els alcaldables van exposar el seu argumentari i van discrepar. El moderador, l'empresari Xavier Gual, va posar-hi la sal i el pebre, fent gala de la seva vocació de polemista, punxant-los i controlant-los amb mà de ferro els temps mentre introduïa amb agilitat diferents temes que van convertir la cita en un debat general i no de caire estrictament econòmic.

El debat electoral va omplir la sala d'actes de la seu de la patronal berguedana, on hi caben unes 60 persones, i va durar una hora i mitja.

L'arrencada la va protagonitzar un dels temes estrella d'aquesta campanya: la reducció del 40% del deute de l'Ajuntament de Berga que ha fet la CUP en aquest mandat, que la situat en 12 milions d'euros. Montse Venturós va poder treure pit per haver aconseguit reduir el volum de la llosa que asfixia les finances municipals. L'alcaldable de la CUP va dir que «la reducció del deute era una necessitat» perquè els 20,2 milions que es van trobar el 2015 «impossibilitaven de fer absolutament res», com per exemple contractar personal necessari, i va assegurar haver trobat «un ajuntament desballestat». Venturós va rebatre les acusacions d'haver practicat «austericidi» que li han plogut de diferents partits que acusen els cupaires d'haver reduït el deute a costa de no haver fet manteniment de la ciutat, per exemple.

L'aspirant socialista, Abel Garcia, va reconèixer que «hi havia una situació complicada» davant la qual es podien aplicar diferents remeis i que no creia «en les receptes pal·liatives», sinó en les de «recuperació», en assegurar que «no hi ha pitjor límit que el que t'imposes».

Jordi Sabata, el cap de files de JxBerga que va demostrar estar incomode quan se'l relaciona amb el llegat dels seus antecessors del PDeCAT (antiga Convergència) a l'Ajuntament, va assegurat que «és evident que el deute s'ha reduït» però va dir que calia «incrementar les vies de finançament» del consistori per poder dur a terme projectes. «Ens hem de replantejar les polítiques de promoció econòmica». Un argument en el que va coincidir amb Ramon Camps, l'alcaldable d'ERC. «No hem anat a buscar prou subvencions» va retreure a la CUP.

Joan Torres de Berga en Comú va dir que el fet d'haver prioritzar la reducció del deute havia fet que el govern local hagués «deixat de banda el projecte de Berga i el Berguedà».

El lideratge de Berga va ser un altres els temes que va centrar el debat amb una enganxada inclosa entre Garcia i Camps sobre el funcionament del consell d'alcaldes a la comarca. «El plenari del Consell Comarcal és més democràtic que el consell d'alcaldes» va afirmar Camps, mentre que Garcia defensava el paper del consell de batlles que s'ha engegat en aquest mandat mandat des del Consell governat per PDeCAT i PSC.

En un debat organitzat per la patronal calia parlar del polígon de la Valldan. Va quedar clar que entri qui entri a governar a l'Ajuntament s'hi faran les obres projectades per valor d'1' 2 milions d'euros gràcies a la subvenció atorgada per la Diputació ja que s'ha de gastar abans del 31 de desembre d'aquest any.

Un altre moment àlgid del debat d'anit va ser quan els candidats van haver de fer les seves travesses. Berga en Comú va donar guanyador a JxBerga; ERC veu un triple empat a 5 regidors entre ells la CUP i JxBerga; Jordi Sabata es va donar guanyador amb 7 regidors i la CUP també es veu amb 7 regidors i guanyant el 26-M. El PSC va fugir d'estudi pronosticant un govern de Berga format per 17 regidors de Cs.