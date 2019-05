El desdoblament de la C-55 divideix els candidats de Manresa a l'últim debat electoral

El debat sobre transport públics que es va celebrar ahir a Manresa, el darrer de la campa-nya per les municipals, va tenir un punt de contradicció. Al final es va acabar parlant més dels cotxes privats que no pas del transport públic. Bona part del debat entre candidats va girar entorn del desdoblament de la C-55, per exemple, on no hi va haver consens. O de la necessitat de fer un nou pla de mobilitat a Manresa per penalitzar l'ús dels cotxes privats en favor, ara sí, dels públics i sobretot els vianants. En aquest cas sí que tothom hi va estar d'acord. Junts per Manresa i Ciutadans es van excusar perquè celebraven els seus actes centrals a Manresa. Podem tampoc no hi va ser. «Segurament hem enviat el missatge a un correu equivocat», va dir l'organització.

Que en un debat muntat per la Plataforma pels Transports Públics s'acabés parlant més de cotxes privats ho va fer notar la candidata de Fem Manresa Gemma Tomàs a la segona part de l'acte, que es va centrar bàsicament en el desdoblament de la C-55. PSC i Primàries van defensar que és evident que cal desdoblar el tram fins a Castellbell perquè no pot suportar un trànsit de més de 30.000 cotxes diaris. Esquerra, Manresa En Comú i Fem Manresa van discrepar. Marc Aloy, d'Esquerra, es va mostrar partidari de «treure el màxim rendiment a l'autopista C-16» implementant les bonificacions les 24 hores del dia. Anna Querol, d'En Comú Podem, va optar per desdoblar el mínim per evitar impactes ambientals mentre que Tomàs va argumentar que desdoblar la carretera hi portaria més cotxes quan el que s'ha de primar és el transport públic. Joan Comas, del PP, no es va pronunciar sobre aquest aspecte.

Com no podia ser d'una altra manera també es va parlar de la necessitat de millorar la línia de Rodalies de Manresa a Barcelona. Tothom va estar d'acord que cal potenciar-la, però ningú no va aportar solucions màgiques més enllà de les habituals queixes per la manca d'inversions o de fer més pressió. Sobre la seguretat a la línia R4 el cap de llista del PSC, Felip González, va dir que el mèrit que ara s'hi instal·li les més avançades mesures de seguretat «és dels maquinistes, no de les pressions».

Del bus a Barcelona s'hi va passar de puntetes. González, un usuari habitual, va dir que havia millorat lleugerament els últims temps. Del bus urbà també hi va haver cert consens que cal millorar-lo d'una forma significativa. «Hi ha llocs per on passen 3 línies i altres que no en veuen cap», va dir la candidata de Primàries Manresa, Fina Casals.

La necessitat de fer un nou pla de mobilitat a Manresa va tornar posar tothom d'acord. Amb alguns matisos, però. Com quan Tomàs va fer notar que de l'anterior «gairebé l'únic que s'ha acomplert és l'ampliació de la zona blava». Per això el més important és que s'apliqui, va opinar. Treure cotxes dels carrers, prioritzar el transport públic i els circuits per a vianants seria l'objectiu de la reordenació de la mobilitat. Querol, Aloy i González van afirmar que caldria ser valents a l'hora de posar-lo en marxa perquè «si volem més voreres i més busos caldrà treure l'espai d'algun lloc».

L'últim debat es va celebrar a la seu del Col·legi de Periodistes, a la Pana de l'Om. Per fer-lo més distès i àgil González es va saltar el seu torn en un parell d'ocasions. «Per esbafar-nos», va dir.