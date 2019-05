ERC de Manresa posarà junts els serveis d'ocupació i promoció econòmica

Fer que les persones que busquen feina i les que en volen crear es trobin. Amb aquest objectiu, Esquerra Manresa proposa la creació d'una Àrea de Desenvolupament Local que unifiqui els centres que actualment hi ha d'Ocupació (inserció i orientació laboral), Emprenedoria, Empresa, Indústria, Innovació, Tecnologia, Recerca i Comerç Local.

L'objectiu és agrupar tots els serveis i organismes existents (com ara el CIO i el CEDEM) sota un mateix sostre, per tal d'afavorir la creació i la diversificació de l'activitat econòmica, el foment de l'ocupació i l'emprenedoria, i la millora de la qualitat de vida de les persones de Manresa, posant també el focus en el foment de l'economia social i solidària. Es tractaria d'un punt de trobada de coneixements, d'idees, d'intercanvis, de negocis i d'activitat.

«Tenim el convenciment que la intervenció pública ben orientada aconsegueix incrementar el dinamisme econòmic, valorar els recursos humans i incrementar la creació de llocs de treball de qualitat», ha explicat el candidat a l'alcaldia de Manresa per Esquerra, Marc Aloy.

El projecte que Esquerra té pensat per a Manresa s'emmiralla en altres projectes d'àmbit comarcal i supramunicipal que ja existeixen a prop de casa nostra „com l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona„ i que en pocs anys han aconseguit grans resultats mitjançant una bona cooperació entre el sector públic i el privat, com ara la disminució de l'atur o la posada en funcionament de nous negocis i iniciatives empresarials.



Les persones al centre

En aquest sentit, la número 2 d'Esquerra i actual regidora d'Ocupació i Emprenedoria, Cristina Cruz, remarca que «com a ciutat tenim molts elements per impulsar aquest desenvolupament local que, de nou, posa les persones al centre: una llarga tradició industrial amb un capital humà amb talent i capacitat d'emprendre, universitats de primera, un Centre Tecnològic referent en innovació, un comerç local de qualitat, un entorn natural privilegiat i una gran activitat cultural».

I afegeix que «ens fa falta més estratègia conjunta i més cooperació entre institucions públiques i associacions econòmiques i creiem fermament que l'Àrea de Desenvolupament Local és l'eina per aconseguir-ho, ja que ens permetrà treballar de manera organitzada, planificada i programada».



Nou sòl industrial

El candidat a l'alcaldia, Marc Aloy, ha explicat que, en aquest àmbit de desenvolupament, un dels objectius fonamentals és generar riquesa i llocs de treball de qualitat. I, per fer-ho, «necessitem nou sòl industrial perquè les empreses de la ciutat que ho necessiten puguin créixer amb plenitud, i també per poder captar noves inversions».

Per això, afegeix, «és imprescindible afrontar el desenvolupament del polígon industrial del Pont Nou i també el del Parc Tecnològic, per tal que puguin ser referents en l'àmbit de recerca i innovació, i per poder retenir a Manresa el talent de la ciutat i de la comarca».